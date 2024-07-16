Глава Минздрава потребовал согласовать работу белорусских врачей и автобусов. Что предложил делать со справками?

Опубликовано: 16.07.2024 13:55 , Обновлено: 16.07.2024

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев при посещении с рабочим визитом центральных районных больниц (ЦРБ) в Витебской области озвучил несколько поручений. Среди прочего глава Минздрава потребовал учитывать при составлении графика работы узких врачей-специалистов расписание автобусов, которые ходят в сельские населенные пункты.

Очевидно, что автобусы туда ходят не так часто, как в Минске, например. А, как отметили в Telegram-канале Минздрава, пациенты должны после посещения врача, сдачи анализов и прочего успеть уехать домой.

Также Ходжаев потребовал усовершенствовать систему выдачи справок в поликлиниках и больницах. “Я уверен, что современные средства коммуникации позволяют создать систему, чтобы человек не собирал каждый месяц справки, а посетил бы учреждение здравоохранения один раз - и при необходимости ему выдавали бы выписку”, - озвучил идею министр.

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Кроме того, он рассказал о “новой концепции работы скорой помощи”, которая предполагает “унификацию всех процессов” и “урегулирование взаимодействия” при оказании скорой помощи. Других подробностей в Минздраве не привели.

Напомнил сотрудникам ЦРБ Ходжаев и о том, что в жаркую погоду в учреждениях здравоохранения обязан соблюдаться питьевой режим с обеспечением питьевой водой как пациентов, так и сотрудников.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минздрав в конце июня изменил обязательный состав универсальной аптечки скорой помощи. Согласно нововведениям, теперь там должны быть электронный термометр и измеритель артериального давления. До этого в списке были указаны медицинский электронный термометр и тонометр.

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