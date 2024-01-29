«Алкаши», «депрессия», «бабульки». В Instagram разгорелся спор, какой район Минска – худший

Опубликовано: 29.01.2024 12:46 , Обновлено: 29.01.2024

Необычный спор буквально «на ровном месте» разгорелся в Инстаграме. Поводом стал пост, опубликованный молодой женщиной под ником akani_nastya. В своем видео она рассказала о недавнем переезде в Минске в район Серебрянка. Автор видео описала свои впечатления от района и сделала вывод, что «не увидела ничего плохого в этом районе». Однако в комментариях с ней согласились далеко не все. Разгорелся настоящий спор, какой из районов столицы минчане считают худшим и лучшим.

Единственной отличительной чертой района Серебрянка, который заметила женщина, это «здесь больше взрослого населения, чем молодого, и больше старых домов, чем новых». И в конце видео вбросила тему для обсуждения: «Какой район вы считаете самым худшим и самым лучшим в Минске?».

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2e6eupIK2e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от НАСТЯ АКАНИ ? (@akani_nastya) [/link]

Худшим тут же назвали именно Серебрянку. И, как говорится, понеслось…

Критика Серебрянки

«Мы из Серебрянки, ощущения, что здесь пьют 70 процентов проживающих. В каждом дворе на каждой лавочке, а на земле бутылки из-под водки и настоек аптекарских. Так пьют только в Серебрянке! Шаманы и Чижовка уже далеко не такие».

«Да еще куча ночных магазинов для алкашей из всех районов».

«Мой муж в 2000-х подрабатывал в такси, и как то мне сказал, что ночью и утром “синева везде”, и в таком количестве и там, где ты даже не думаешь».

«Мы из Центра переехали 3 месяца назад в Серебрянку. И для меня это просто ад какой-то. Метро рядом нет, кофе выпить возле дома – нет, магазина хорошего рядом – нет, серые пятиэтажки, вгоняющие в депрессию, много бабулек и под подъездом такой себе контингент (чувствую потеплеет и станет их больше)».

«Серебрянка – это микрорайон, а район Ленинский. Сама живу в нем 10 лет, мой любимый. Серебрянка чистая и зеленая. Есть с чем сравнивать, жила во Фрунзенском и Московском».

«Как работник соцслужбы по Ленинскому району, скажу, что райончик так себе, мягко говоря…».

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Похвала Серебрянке

«Я всю жизнь живу в Серебрянке. Мне здесь нравится. Действительно, район старый. Во дворах встречаются местные алкоголики, но где их нет? Они особого дискомфорта не доставляют. Все рядом, до центра рукой подать. Вечером ходить не страшно. Живут обычные люди».

«То есть в Серебрянке пьют, а в других местах нет? Вот честно, надоели такие, которые рассказывают такое».

«Купили здесь квартиру. Из плюсов: много детских садов, не переполненных, возле дома и школ. Много зелени. Надеюсь, я привыкну и буду наслаждаться этим районом».

«Я в Серебрянке жила примерно 2 года, отличный район, трамвайчики вообще класс».

«Я только переехала из Серебрянки, в которой прожила 18 лет. Да, я его не сильно любила, но орать, что это прям дно – нет. Да, здесь очень среднее транспортное сообщение и мало молодежи. Но тем, кому нравится тишина, – пойдет».

«В Серебрянке все дворы проездные, до центра – 3 км».

«Когда-то был криминальный район – да, но теперь тихий, старенький райончик для пенсионеров».

Живу в Серебрянке уже 10 лет. Как по мне, самый лучший район. Получается, в любую тоску города легко добраться. Летом зелено, красиво. Когда возвращаюсь из центра, то просто выдыхаю».

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А что другие районы?

«Хороший район – Ангарская. Там рядом лес».

«А мы переехали из Серебрянки в Сухарево. Вот там точно полный аут… Без машины, как без рук».

«Хуже Минск Мира» вообще трудно что-то найти. Это страшный сон клаустрофоба. Заезжаешь – бетон, бетон, бетон, воздуха не хватает».

«Все хорошо в Серебрянке. В «Минск Мир» ни за что бы не переселилась. По мне так Тракторный – вот, где место испорчено заводом и запах от выбросов».

«Самыми худшими всегда считались Шабаны, потом Чижовка, потом Серебрянка. Я в Серебрянке прожила больше 40 лет, теперь – в Сухарево. С удовольствием бы вернулась назад. Больше взрослого населения, потому что заселялись молодыми в 70-х годах».

«Зеленый Луг – лучший для меня. В Серебрянке проблема, что всего три выезда из района, собирается пробка, и МАЗ близко. Но зато вода хорошая. Плохой район, как по мне, – Шабаны. Там запах».

«Всю жизнь прожила в Чижовке. Постоянно пытаются навязать, что район плохой и вся сторона ужасная. Район прекрасный, парки рядом, поколение меняется, становится все больше молодежи, не густо застроен, машину есть, где ставить».

Я живу в Уручье, и мне кажется, что лучше района в Минске нет. Может ошибаюсь, не знаю».

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