В Минске выставили на продажу «дом на крыше». Что предложили за $389 тысяч?

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Опубликовано: 20.01.2024 16:23 , Обновлено: 20.01.2024

Этот относительно новый многоквартирник в Инструментальном переулке столицы, неподалеку от Парка Челюскинцев, спрятался среди советских двухэтажек. Помимо подземного паркинга, огороженной территории и консьержа на входе, в доме есть и свой «дом на крыше». Он обжит и сейчас продается, написал портал недвижимости realt.by. Сумму запросили немалую. Что снаружи и внутри?

Сам дом возвели в 2007 году, рассказал realt.by. Новостройка уже со старта позиционировалась как жилье премиум-класса. Огороженная территория, свой паркинг с выделенными местами, подъезды с консьержем, бесшумные лифты, видеонаблюдение, по три квартиры на этаже. И расположение удобное: недалеко до Парка Челюскинцев и Ботанического сада, в двух шагах − станция метро, а также разнообразная инфраструктура.

Сейчас в доме продаются две квартиры, сообщили на портале недвижимости: трехкомнатная квартира на первом этаже и пентхаус с огромной террасой на крыше.

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Площадь пентхауса, расположенного на двух последних этажах дома, – 210 квадратных метров. На первом уровне – гостиная зона, две большие спальни, вместительная кухня, санузел и гардеробная. На втором уровне − спальная комната, санузел, кабинет, гардеробная. И широкая терраса площадью 151 квадратный метр, на которой можно организовать что угодно – от зоны отдыха до бассейна.

В квартире − панорамное остекление, окна «в пол», высота потолков от 3 метров, рассказали на портале. И добавили, что пентхаус «полностью готов к проживанию и укомплектован необходимой мебелью и техникой». Бонусом идут два парковочных места перед домом.

Стоимость «дома на крыше» – 389 тысяч долларов (1852 доллара – за метр), сообщил realt.by.

А вот другие варианты – «дешево и сердито»

Ранее Телеграф рассказывал, что шесть объектов недвижимости в Слониме и Слонимском районе выставили на аукцион по начальной цене в 1 базовую величину. Жилье, конечно, не элитное, все квартиры – в блокированных домах, но есть варианты с центральным отоплением и водопроводом. Вот что предложили.

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