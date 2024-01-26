Минчане сняли на видео «гейзер» в спальном районе, из-за которого без отопления остались десятки многоэтажек

🎥 Видео

Опубликовано: 26.01.2024 10:43 , Обновлено: 26.01.2024

В ночь с 25 на 26 января жители 18 многоэтажек в столичном микрорайоне Уручье остались без горячей воды и отопления. Причиной ЧП стало повреждение трубопровода в районе улицы Острошицкая. Один из местных жителей снял на видео спонтанный "гейзер" посреди двора жилого квартала.

По данным РУП “Минскэнерго”, сообщение о прорыве трубопровода диспетчеру поступило в 21:50. Локализовать прорыв удалось за 25 минут, но ремонтные работы на участке квартальной тепловой сети затянулась до глубокой ночи. Несколько часов 18 многоэтажек, а также два детских сада, одна школа и несколько административных зданий оставались без тепла и горячей воды.

Видеозаписью с места происшествия поделился читатель портала Onliner.

Сварочные работы на повреждённом участке, по данным “Минскэнерго”, завершили в 02:15, а ещё через 20 минут участок поставили на циркуляцию, и успешно подключили к горячему водоснабжению и отоплению всех потребителей.

На предприятии также показали фотографии с места аварии.

В “Минскэнерго” напомнили жителям города, куда сообщать о “выходе воды из теплосетей на поверхность”. Для этого следует звонить по контактным телефонам диспетчерской службы: 298-27-47, 298-27-27, 298-27-37 .