В ГАИ Минска рассказали, где запретят ездить на самокатах. И пообещали учесть «мнение граждан»

Опубликовано: 26.01.2024 17:51 , Обновлено: 26.01.2024

Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович в эфире телеканала «Беларусь-2» рассказал, что в Минске введут еще одну зону, где запрещено будет ездить на электросамокате. Где будет эта зона и почему возникла такая необходимость?

По словам, Ливановича, новая зона – в пилотном режиме – для шеринговых организаций с начала сезона начнет работать по площади Якуба Коласа (внутренний островок), в границах улицы Якуба Коласа, проспекта Независимости и улицы Красной.

«И уже на этом участке в начале сезона также будут выставлены дорожные знаки, запрещающие движение на средствам персональной мобильности в этой зоне», – добавил зам. начальника УГАИ ГУВД.

Ливанович сообщил, что такая необходимость возникла, «исходя из изучения общественного мнения, а также диалогов с шеринговыми организациями и замечаниями от коммунальных служб».

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Он также напомнил, что сегодня нельзя превышать скорость в 25 км/ч на средствах персональной мобильности. И что у шеринговых СПМ есть три зоны ограничения скорости: до 15 км/ч, до 20 км/ч и до 25-ти.

Отвечая на вопрос о нововведениях, которые коснутся передвижения электросамокатов и других СПМ в Минске, Ливанович рассказал, что в максимально опасных местах, где чаще всего происходит ДТП, будет ограничена скорость передвижения через перекресток:

«Это будет делаться на программном уровне с погрешностью до 10 метров. И с учетом погрешности на GPS-метку того устройства будет ограничиваться скорость до 8 км/ч. Это все будет апробироваться на местах, проверяться, будет тестироваться, будет изучаться мнение граждан через чаты, которые есть у шеринговых организаций и приниматься дальнейшее решение по распространению на других магистралях в городе».

Пока, по словам Ливановича, это будут основные и популярные магистрали.

[info_b]Напомним, ранее движение средств персональной мобильности было запрещено в Верхнем городе и на площади Независимости со стороны Дома правительства.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в некоторых районах Минска в этому году решили ввести новые скоростные ограничения, которые коснутся средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, гироскуторы, моноколёса и т.д. О нововведениях, которые запланированы уже на эту весну, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

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