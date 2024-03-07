30 кило просрочки и завышенные цены. КГК рассказал белорусам о проблемах в торговле

Опубликовано: 07.03.2024 19:13 , Обновлено: 07.03.2024

Накануне праздничных дней Комитет государственного контроля объявил по проведении мониторинга торговых сетей Беларуси. В четверг, 7 марта, в комитете сообщили о первых выявленных нарушениях.

КГК объявил проверку торговли по всей Беларуси. Чему уделят «особое внимание»?

В трех торговых точках на рынке в Гродненской области установили факты завышения цен на овощи и фрукты. Розничную цену сделали выше допустимых 30% торговой надбавки.

В торговом объекте в Могилевской области обнаружили, что на продукцию с истекшими сроками годности наклеили новые ярлыки и выставили в продажу.

В двух торговых объектах Гомеля продавали мясные полуфабрикаты и кулинарную продукцию с истекшими сроками годности. А в одном из этих магазинов – кстати, крупной сетевой сети – из продажи изъяли более 30 килограммов просроченных товаров.

Мама решила продать квартиру, дети обратились в Госконтроль. Чем закончилось?

В торговом объекте в Минске выявили нарушения порядка маркировки ряда товаров (рыбные консервы, подсолнечное масло, моющие средства и др.). Эти товары сняли с продажи.

«В отдельных торговых объектах в продаже отсутствовали товары, предусмотренные ассортиментным перечнем. Установлены и другие нарушения. По фактам грубых нарушений законодательства в отношении виновных начаты административные процессы», – добавили в КГК.

Ранее Телеграф писал, что Комитет госконтроля сообщил о приостановлении деятельности крупного магазина одежды в деревне Большое Стиклево Минского района. Уточнили, что «это стало результатом мероприятий, проведенных совместно Комитетом госконтроля Минской области и УДФР КГК по Минской области и г. Минску». В чем причина закрытия?

КГК закрыл большой магазин в Минске. Что не так?