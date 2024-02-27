КГК закрыл большой магазин в Минске. Что не так?
Комитет госконтроля сообщил, что приостановлена деятельность крупного магазина одежды в деревне Большое Стиклево Минского района. Уточнили, что «это стало результатом мероприятий, проведенных совместно Комитетом госконтроля Минской области и УДФР КГК по Минской области и г. Минску». В чем причина закрытия?
Причиной же, как уведомили в КГК, стали грубые нарушения законодательства, а именно:
«В торговом объекте продавались товары без документов, подтверждающих уровень цен на продукцию, ее качество и безопасность. На момент мониторинга с многочисленными нарушениями правил торговли и действующих стандартов реализовывалось более 1,3 тыс. единиц взрослой и детской одежды и обуви на общую сумму свыше 117 тыс. рублей».
Как и на сколько могут закрыть?
Ранее Телеграф писал, что по закону Комитет госконтроля может проверять любые торговые объекты и приостанавливать их работу при обнаружении серьезных проблем. Заместитель председателя правления КГК Беларуси Андрей Лобович рассказал в эфире «Беларусь 1», за какие нарушения могут закрыть магазин и на какой срок.
До 80 дней. В Госконтроле рассказали, за что могут закрывать магазины
А еще мы рассказывали, как вернуть в магазин бракованный товар или просроченный продукт. Не так-то и сложно.
Как белорусам вернуть просроченный продукт или брак в магазин? Иногда придется посмотреть «кино»