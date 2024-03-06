КГК объявил проверку торговли по всей Беларуси. Чему уделят «особое внимание»?

Опубликовано: 06.03.2024 18:41 , Обновлено: 06.03.2024

Комитет госконтроля Беларуси объявил о проведении мониторингов в торговой сети республики в преддверии праздничных дней. И перечислил три пункта, которым уделит особое внимание.

В КГК сообщили, что контрольные мероприятия проводятся по всей республике с привлечением специалистов местных органов власти, МАРТ и санитарных служб.

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По информации Комитета, особое внимание будет уделено:

вопросам соблюдениями дисциплины цен на наиболее востребованные товары (в т. ч. овощей и фруктов);

недопущению реализации товаров с истекшими сроками годности, в первую очередь на кондитерские изделия и мясную продукцию;

соблюдению ассортиментного перечня товаров.

В случае выявления нарушений Комитет госконтроля примет меры реагирования, заверили в КГК.

Ранее Телеграф писал, что по закону Комитет госконтроля может проверять любые торговые объекты и приостанавливать их работу при обнаружении серьезных проблем. Заместитель председателя правления КГК Беларуси Андрей Лобович рассказал, за какие нарушения могут закрыть магазин и на какой срок.

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