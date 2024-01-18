Эксперты предупредили белорусов о подорожании кредитов на жильё. Какие цены на «квадрат» спрогнозировали?

Опубликовано: 18.01.2024 10:40 , Обновлено: 18.01.2024

Агенты по недвижимости озвучили наиболее вероятные сценарии развития ситуации на рынке жилья в Беларуси в 2024 году. По оценкам специалистов, цена на квадратный метр будет постепенно расти, а вот доступность банковских кредитов, по их прогнозам, для белорусов снизится.

Так, замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости “Твоя столица” Андрей Чернышев в комментарии порталу Realt.by заявил, что самым вероятным на сегодняшний день является позитивный сценарий. Он предполагает активный спрос на жильё, снижение предложения на рынке недвижимости и, как следствие этого - рост цен на квадратный метр.

Эксперты агентства предположили, что к концу первого полугодия цены вырастут примерно на +4% (то есть будут прирастать по +1% каждые два месяца).

[info_b]О других возможных сценариях можно почитать в материале Realt.by по ссылке.[/info_b]

Схожий сценарий озвучила эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она пояснила, что в Беларуси цены на жильё зависят от трех ключевых факторов:

Реальные доходы населения в долларах. Доступность кредитования. Общее настроение на рынке (в том числе - настроения инвесторов).

Исходя из прогноза ЕАБР, согласно которому ВВП Беларуси в 2024 году прирастёт на 2,0%, инфляция составит около 8%, а среднегодовой курс доллара будет держаться на уровне 3,25 рубля, Литовская сделал вывод о том, что доходы белорусов в этом году “будут подрастать”.

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На этом фоне, по её словам, подходы к кредитованию у белорусских банков “станут чуть жестче”.

“Возможно подрастание ставки до 15−15,5% и/или изменения подходов к оценке долговой нагрузки (то есть те, кто рассчитывает на кредит, смогут взять в долг у банка меньше, чем могли взять в 2023-м)”, - пояснила эксперт.

При этом Литовская убеждена, что “настроения будут позитивные”, но лишь при условии, что курс доллара сохранится “в понятном коридоре” и не произойдёт “каких-либо пугающих событий”.

Ранее Телеграф сообщил, что в конце декабря 2023 года “Беларусбанк” и “Приорбанк” объявили о “заморозке” процентных ставок по кредитам на покупку или строительство недвижимости на весь 2024 год. Впрочем, это коснётся только действующих клиентов банка, которые заключили кредитные договоры до определенной даты, а не тех, кто лишь задумывается о приобретении жилья в кредит.

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