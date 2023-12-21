Где в Беларуси можно купить квартиру за одну базовую? Есть целых 6 вариантов

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Опубликовано: 21.12.2023 18:17 , Обновлено: 21.12.2023

«Если у вас нету дома…» – эту строчку из известной новогодней песни вполне реально дополнить предложением – «…обратитесь в ЖКХ города Слонима». И крыша над головой может появиться, причем, за сущие гроши.

Шесть объектов недвижимости в Слониме и Слонимском районе выставили на аукцион по начальной цене в 1 базовую величину (37 рублей). Жилье, конечно, не элитное, все квартиры – в блокированных домах, но есть варианты с центральным отоплением и водопроводом, сообщила «Слонимская газета». Вот что предложили.

Квартира в Слонимском районе. 3 комнаты, общая площадь – 62,4 кв.м. Отопление печное, котел, водопровод, канализация (верхнее фото). А также.

Квартира в Слонимском районе. Общая площадь – 68,8 кв.м,. Отопление центральное, водопровод, канализация, газоснабжение.

Квартира в Слонимском районе. 2 комнаты, общая площадь – 48,2 кв.м. Отопление центральное, печь, водопровод, канализация автономная.

Квартира в Слонимском районе. 3 комнаты, общая площадь – 70,9 кв.м. Отопление центральное, водопровод, канализация отсутствуют.

Квартира в Слониме. 1 жилая комната, общая площадь – 22 кв.м. Отопление печное, водопровод, канализация отсутствуют.

Квартира в Слониме. 1 жилая комната, общая площадь – 23 кв.м. Отопление печное, водопровод, канализация отсутствуют.

Аукцион состоится 16 января в 11.00 по адресу: Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 10 января до 16.00.

Ранее Телеграф писал: в Государственном комитете по имуществу Беларуси сообщили, что всего по стране за 10 месяцев внесли в реестр 12 тысяч пустующих домов. Однако не все из них можно купить за одну базовую.

В ГКИ назвали количество заброшенных домов, которые могут купить белорусы. А за одну базовую?