Где в Беларуси можно купить квартиру за одну базовую? Есть целых 6 вариантов
«Если у вас нету дома…» – эту строчку из известной новогодней песни вполне реально дополнить предложением – «…обратитесь в ЖКХ города Слонима». И крыша над головой может появиться, причем, за сущие гроши.
Шесть объектов недвижимости в Слониме и Слонимском районе выставили на аукцион по начальной цене в 1 базовую величину (37 рублей). Жилье, конечно, не элитное, все квартиры – в блокированных домах, но есть варианты с центральным отоплением и водопроводом, сообщила «Слонимская газета». Вот что предложили.
Квартира в Слонимском районе. 3 комнаты, общая площадь – 62,4 кв.м. Отопление печное, котел, водопровод, канализация (верхнее фото). А также.
Аукцион состоится 16 января в 11.00 по адресу: Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 10 января до 16.00.
Ранее Телеграф писал: в Государственном комитете по имуществу Беларуси сообщили, что всего по стране за 10 месяцев внесли в реестр 12 тысяч пустующих домов. Однако не все из них можно купить за одну базовую.
В ГКИ назвали количество заброшенных домов, которые могут купить белорусы. А за одну базовую?