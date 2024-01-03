На торги под Минском выставили квартиры всего по 100 долларов

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Опубликовано: 03.01.2024 18:55 , Обновлено: 03.01.2024

В 30 километрах от Минска на аукцион выставили две квартиры с очень низкой начальной стоимостью – каждую из них оценили примерно в 100 долларов. Что предложили за такие деньги?

Квартиры эти – в городском поселке Радошковичи. Молодечненское направление, за МКАД-2. До Минска – 30 километров, сообщил Realt. Точный адрес – улица Максима Горького, 23.

Дом, в котором они расположены, деревянный, одноэтажный, многоквартирный (такие в народе называются «бараками»). Построен в 1970 году и, похоже, современного ремонта в нем не было: на крыше шифер, окна деревянные.

Жилплощадь выставленных на торги квартир небольшая – чуть больше 29 квадратов каждая. Они имеют отдельные входы и состоят из одной жилой комнаты, кухни, коридора и кладовой. Отопление печное – в каждой квартире своя печь-плита. Вода из колодца.

Общее состояние не описали, но, судя по фото, без ремонта не обойтись.

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Важная деталь: дом стоит на участке 15 соток, он общий для всех жильцов. В сопроводительной документации написано про «право постоянного пользования».

Продавец – ОАО «Купала-Агро». Начальная стоимость этих квартир очень невысокая: первую оценили всего в 312 рублей, вторую в 315.

Realt сообщил, что аукцион состоится 23 января в 12.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5, кабинет 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 19 января включительно.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Слониме и Слонимском районе выставили на аукцион шесть объектов недвижимости по начальной цене в 1 базовую величину. Жилье, конечно, не элитное, все квартиры – в блокированных домах, но есть варианты с центральным отоплением и водопроводом.

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