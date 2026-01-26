В Минске объявили об "очень хорошем состоянии" жилых домов. Сносить хрущевки не будут?

Опубликовано: 26.01.2026 11:20 , Обновлено: 26.01.2026

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Виктор Гутько заявил о том, что жилищный фонд белорусской столицы в настоящее время находится "в очень хорошем состоянии". Какова же судьба так называемых хрущёвок, которые депутаты ещё недавно называли «наследием советского прошлого», которые "исчерпали себя" как морально, так и физически?

О хрущёвках Гутько упомянул в эфире гостелеканала СТВ в контексте программы реновации, о которой впервые заговорили в Беларуси в прошлом году. В концепции государственной жилищной политики Беларуси, утверждённой правительством до 2030 года, под реновацию предлагается отдавать ветхое жильё, “непригодное для проживания”.

По словам Гутько, сейчас в Мингорисполкоме работают над тем, чтобы определить, какие территории могут попасть под реновацию. В целом, по словам чиновника, существующий жилищный фонд в Минске остаётся “в очень хорошем состоянии”. Он объяснил это тем, что на тех объектах, которые теоретически могли подпадать под программу реновации, ранее был проведен капительный ремонт, реконструкция, тепловые модернизации.

“Есть единичные случаи, которые мы действительно рассматриваем для реновации. Это где-то многоквартирный малоэтажный жилой фонд, дома в два-три этажа, восьмиквартирные домики. Вот эти территории, скорее, и попадут под реновацию”, - пояснил Гутько.

А вот так называемые хрущевки, по словам чиновника, в этом контексте власти города пока не рассматривают: их поставили в графики на капремонт.

[inf]С точными адресами домов, где капремонт планируют провести в этом году, можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

“Есть соответствующие документы, и мы двигаемся в рамках реализации этих решений”, — пояснил председатель профильного комитета.

По словам Гутько, пока под реновацию в Минске планируется отдавать главным образом территории бывших промышленных предприятий, расположенных в черте города и, которые уже “не выполняют свою функцию”. Их планируют “трансформировать” под нужды города и бизнеса, привлекая дополнительные инвестиции.

Напомним, о возможном сносе хрущёвок в Беларуси в начале 2025 года заявляла депутат Палаты представителей Анжелина Сыромятникова. Реновация, по её словам, должна затронуть, в первую очередь, дома с «небольшой этажностью», но большим сроком эксплуатации, которые строились в СССР для решения острой нехватки жилья. Сейчас же эти постройки Сыромятникова назвала «наследием советского прошлого». По её мнению, они исчерпали себя как морально (из-за малогабаритных и проходных комнат), так и физически (из-за нецелесообразности капитального ремонта).

«Наследие советского прошлого» — Депутат заявила, что хрущёвки в Беларуси будут сносить

Однако в утверждённой Совмином концепции государственной жилищной политики страны до 2030 года ни о каком тотальном сносе так называемых “хрущёвок” речи не идёт, хотя реновация ветхого жилья, “непригодного для проживания”, в нём упомянута. Однако, как следует из документа, под реновацией белорусские власти понимают не только снос старого жилья и возведение взамен нового, но и улучшение технико-экономических характеристик существующих жилых домов.

Совмин потребовал провести «реновацию» непригодных для проживания домов в Беларуси. Что это значит?