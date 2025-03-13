Совмин потребовал провести «реновацию» непригодных для проживания домов в Беларуси. Что это значит?

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Опубликовано: 13.03.2025 11:48 , Обновлено: 13.03.2025

Совет Министров Беларуси утвердил концепцию государственной жилищной политики страны до 2030 года. Соответствующее постановление 13 марта было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, какая судьба ждёт ветхое жильё белорусов, а также на какую стоимость квадратного метра жилья нацелилось правительство.

Своим постановлением правительство поручило Министерству архитектуры и строительства в ближайшие два месяца разработать план конкретных мероприятий, которые позволят реализовать утверждённую концепцию к 2030 году. В этом профильному ведомству должны помочь и прочие заинтересованные республиканские органы, включая областные исполкомы и Минский горисполком.

Фактически концепция, как и было анонсировано депутатами, сводится к трём основным тенденциям в сфере жилищной политики:

деурбанизации,

развитию фонда арендного жилья,

реновации ветхого жилья, “непригодного для проживания”.

Если с первыми двумя пунктами всё более-менее понятно, что что подразумевает реновация в представлении белорусских властей, было не до конца понятно. Документ внёс некоторую ясность. Реновация жилья, исходя из текста постановления, предполагает два варианта:

улучшение технико-экономических характеристик существующих жилых домов,

снос старого жилья и возведение взамен нового, в том числе на том же месте, с использованием существующих фундаментов и инженерных сетей.

Таким образом, о тотальном сносе так называемых “хрущёвок” в документе речи не идёт. При этом в правительстве отметили рост количества ветхих и аварийных жилых домов, капитальный ремонт которых, по мнению специалистов, “экономически нецелесообразен”, а также параллельный нарастающий износ инженерных коммуникаций. Кроме того, по мнению авторов документа, определённый дисбаланс в комфортности условий проживания белорусов создаёт “освоение новых территорий без реновации существующих жилых домов”.

[info_b]Согласно официальной статистике, приведённой в документе, общая площадь жилых домов по всей Беларуси, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, сейчас достигает 190 тыс. кв. метров. Из них 66,3% находятся в сельской местности.

Для сравнения, общая площадь жилых помещений в стране на конец 2023 года составляла 273,6 млн. кв. метров. По данным правительства, эта цифра каждый год “стабильно прирастает” на 3,5 млн. кв. метров.[/info_b]

Что будет с ценами на жильё?

Чтобы решить существующие проблемы, правительство определило два целевых индикатора, на которые предложило ориентироваться при планировании жилищной политики – доступность жилья для населения и благоустройство жилья.

Так, Совмин потребовал, чтобы обеспеченность белорусов общей площадью жилья к 2030 году составляла 33 кв. метра на человека, а средняя стоимость льготного квадратного метра (построенного с господдержкой) в жилищном строительстве не превышала размер номинальной начисленной средней заработной платы белорусов.

Кроме того, Совмин потребовал довести ежегодные объемы реконструкции и реновации жилья до 3% от неблагоустроенного жилфонда в городах и до 1% в сельских населенных пунктах.

Также правительство потребовало нарастить удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией:

в городах и поселках городского типа – не менее 92%;

в сельских населенных пунктах – не менее 60%.

На сегодняшний день центральным водопроводом не оборудовано порядка 9,4% жилья в Беларуси, канализация отсутствует в 11% жилья, горячая вода - в 19,7%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале месяца президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, меняющие правила строительства и кредитования жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку. Самое существенное изменение — исключение возможности участия льготников в долевом строительстве многоквартирных домов.

Лукашенко отменил долевое строительство для льготников