ЖКХ определилось с адресами, где в Минске в 2026 году начнут капремонт
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Минска определилось, какие многоэтажки в 2026 году оправят на капитальный ремонт. В список попал 141 многоквартирный жилой дом в разных районах белорусской столицы. Собрали список точных адресов.
Общая площадь жилых домов, которые в этом году планируют откапиталить коммунальщики, составляет 780 тыс. квадратов. В список попали жилые четырёх- и пятиэтажки середине 1970-х годов, а также многоэтажки (здания от 9 этажей и выше), построенные в 1980-х годах.
Под капитальный ремонт в этом году в Минске также попали десяток домов, которые включены в список объектыов историко-культурного наследия.
Вот полный перечень адресов, где жителям нужно готовиться в капитальному ремонту:
[scryt_b title=“Заводской район”]
- ул. Байкальская, 33, 43, 45,
- ул. Герасименко, 1, 33, 41, 45,
- ул.Шишкина, 20/2, 20/3, 20/4,
- ул.Искалиева, 4, 6.[/scryt_b]
[scryt_b title=“Ленинский район”]
- ул. Якубова, 36, 38, 40, 6, 24, 30,
- ул.Первомайская,2, 4, 6, 8, 10, 6а, 8а,
- ул.Плеханова,53.[/scryt_b]
[scryt_b title=“Московский район”]
- ул.Володарского 4,
- ул. Хмелевского, 37,
- ул.Романовская Слобода 1,
- ул.Волоха 2, 6, 12,
- ул.Уманская 51, 53,
- ул.Сухая 4,
- пр.г-ты “Звязда”,8,10/4, 10/1,10/2,10/3 ,28/1,28/2,
- пр.г-ты “Правда”,56/2,
- ул.Алибегова,27/3[/scryt_b]
[scryt_b title=“Октябрьский район”]
- ул.Чкалова, 15 корп.1, 15 корп.2, 23 корп.1, 23 корп.2, 25, 19, 29,
- ул.Воронянского 15 корп.1,
- ул.Кижеватова 62,
- ул.Аэродромная, 5/2.[/scryt_b]
[scryt_b title=” Партизанского район”]
- ул.Козлова,8, 10, 12, 14,
- ул.Менделеева, 4, 6, 8,
- ул.Пулихова,37,
- ул.Захарова,61, 65/1, 67/2,
- ул.Уральская,12, 7,
- ул.Геологическая,123,
- ул.Менделеева,3, 5.[/scryt_b]
[scryt_b title=“Первомайский район”]
- ул.Героев 120-й дивизии,8, 10,
- ул.Славинского,23,39,41,
- ул.Волгоградская,69,
- ул.Козлова,19,
- ул.Краснозвездная,14,
- ул.Сурганова,30,
- пр.Независимости,76, 133, 157,
- ул.К.Чорного,13а,
- ул.Кедышко,3, 3а, 5а, 7.[/scryt_b]
[scryt_b title=“Советский район”]
- ул.Я.Коласа,43/1, 45/1, 47/1, 63, 59к1, 61/1, 61/2, 65/2,
- ул.М.Богдановича, 46/32, 80,
- ул.Логойский тракт,37/2, 39/2,
- ул.Куйбышева,55,
- ул.В.Хоружей,26,
- пер.Краснозвездный, 17.[/scryt_b]
[scryt_b title=“Фрунзенский район”]
- ул. Лынькова 29/2, 31, 83, 85/1, 85/2, 105, 109/1, 109/2,
- ул.Я.Мавра 11, 34,
- ул. Одоевского 16/3, 18/3, 36, 40,
- ул. Якубовского 19, 21,
- ул.Одинцова 23/1, 23/2,
- ул. Лынькова 23, 25,
- ул. Мавра,12,
- ул. Бельского,21а,
- ул. Одоевского,85, 87,
- ул.Бурдейного,3[/scryt_b]
[scryt_b title=“Центральный район”]
- ул.Революционная, 1,
- тр.Старовиленский, 26/1,
- ул.Выготского, 1, 3,
- ул.М.Танка, 4, 6, 10, 16, 30,
- ул.Осипенко, 21, 26,
- ул.Старовиленская, 52,
- ул.Комсомольска, 26,
- бул.Шевченко,3.[/scryt_b]
Кстати, год постройки не является основным критерием, по которому специалисты отбирают дома и включают их в список на проведения капитального ремонта. Об этом заявила генеральный директор Минского городское жилищного хозяйства Марина Толстик и назвала более значимые показатели, на которые в этом вопросе ориентируются специалисты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Год постройки — не показатель? В ЖКХ Минска назвали критерии, по которым отправляют дома на капремонт