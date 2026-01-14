ЖКХ определилось с адресами, где в Минске в 2026 году начнут капремонт

Опубликовано: 14.01.2026 15:24 , Обновлено: 14.01.2026

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Минска определилось, какие многоэтажки в 2026 году оправят на капитальный ремонт. В список попал 141 многоквартирный жилой дом в разных районах белорусской столицы. Собрали список точных адресов.

Общая площадь жилых домов, которые в этом году планируют откапиталить коммунальщики, составляет 780 тыс. квадратов. В список попали жилые четырёх- и пятиэтажки середине 1970-х годов, а также многоэтажки (здания от 9 этажей и выше), построенные в 1980-х годах.

Под капитальный ремонт в этом году в Минске также попали десяток домов, которые включены в список объектыов историко-культурного наследия.

Вот полный перечень адресов, где жителям нужно готовиться в капитальному ремонту:

[scryt_b title=“Заводской район”]

ул. Байкальская, 33, 43, 45,

ул. Герасименко, 1, 33, 41, 45,

ул.Шишкина, 20/2, 20/3, 20/4,

ул.Искалиева, 4, 6.[/scryt_b]

[scryt_b title=“Ленинский район”]

ул. Якубова, 36, 38, 40, 6, 24, 30,

ул.Первомайская,2, 4, 6, 8, 10, 6а, 8а,

ул.Плеханова,53.[/scryt_b]

[scryt_b title=“Московский район”]

ул.Володарского 4,

ул. Хмелевского, 37,

ул.Романовская Слобода 1,

ул.Волоха 2, 6, 12,

ул.Уманская 51, 53,

ул.Сухая 4,

пр.г-ты “Звязда”,8,10/4, 10/1,10/2,10/3 ,28/1,28/2,

пр.г-ты “Правда”,56/2,

ул.Алибегова,27/3[/scryt_b]

[scryt_b title=“Октябрьский район”]

ул.Чкалова, 15 корп.1, 15 корп.2, 23 корп.1, 23 корп.2, 25, 19, 29,

ул.Воронянского 15 корп.1,

ул.Кижеватова 62,

ул.Аэродромная, 5/2.[/scryt_b]

[scryt_b title=” Партизанского район”]

ул.Козлова,8, 10, 12, 14,

ул.Менделеева, 4, 6, 8,

ул.Пулихова,37,

ул.Захарова,61, 65/1, 67/2,

ул.Уральская,12, 7,

ул.Геологическая,123,

ул.Менделеева,3, 5.[/scryt_b]

[scryt_b title=“Первомайский район”]

ул.Героев 120-й дивизии,8, 10,

ул.Славинского,23,39,41,

ул.Волгоградская,69,

ул.Козлова,19,

ул.Краснозвездная,14,

ул.Сурганова,30,

пр.Независимости,76, 133, 157,

ул.К.Чорного,13а,

ул.Кедышко,3, 3а, 5а, 7.[/scryt_b]

[scryt_b title=“Советский район”]

ул.Я.Коласа,43/1, 45/1, 47/1, 63, 59к1, 61/1, 61/2, 65/2,

ул.М.Богдановича, 46/32, 80,

ул.Логойский тракт,37/2, 39/2,

ул.Куйбышева,55,

ул.В.Хоружей,26,

пер.Краснозвездный, 17.[/scryt_b]

[scryt_b title=“Фрунзенский район”]

ул. Лынькова 29/2, 31, 83, 85/1, 85/2, 105, 109/1, 109/2,

ул.Я.Мавра 11, 34,

ул. Одоевского 16/3, 18/3, 36, 40,

ул. Якубовского 19, 21,

ул.Одинцова 23/1, 23/2,

ул. Лынькова 23, 25,

ул. Мавра,12,

ул. Бельского,21а,

ул. Одоевского,85, 87,

ул.Бурдейного,3[/scryt_b]

[scryt_b title=“Центральный район”]

ул.Революционная, 1,

тр.Старовиленский, 26/1,

ул.Выготского, 1, 3,

ул.М.Танка, 4, 6, 10, 16, 30,

ул.Осипенко, 21, 26,

ул.Старовиленская, 52,

ул.Комсомольска, 26,

бул.Шевченко,3.[/scryt_b]

Кстати, год постройки не является основным критерием, по которому специалисты отбирают дома и включают их в список на проведения капитального ремонта. Об этом заявила генеральный директор Минского городское жилищного хозяйства Марина Толстик и назвала более значимые показатели, на которые в этом вопросе ориентируются специалисты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Год постройки — не показатель? В ЖКХ Минска назвали критерии, по которым отправляют дома на капремонт