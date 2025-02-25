Опубликовано: 25.02.2025 19:21 , Обновлено: 25.02.2025

В Беларуси специалисты ведут работу над Концепцией государственной жилищной политики до 2030 года, одним из ключевых направлений которой должна стать реновация жилищного фонда. Об этом заявила депутат Палаты представителей Анжелина Сыромятникова. Она добавила, что Беларусь запланировала перенять опыт России, где программа реновации «реализуется уже десяток лет».

Реновация, по её словам, должна затронуть, в первую очередь, дома с «небольшой этажностью», но большим сроком эксплуатации, в народе именуемые «хрущёвками». Такие дома строились в СССР для решения острой нехватки жилья. Сейчас же эти постройки Сыромятникова назвала «наследием советского прошлого». По её мнению, они исчерпали себя как морально (из-за малогабаритных и проходных комнат), так и физически (из-за нецелесообразности капитального ремонта).

Но стоит отметить, что ни о конкретных сроках принятия самой Концепции, ни о том, когда начнут реновацию, спикер не рассказала.

Она же отметила, что жильцы сносимых домов могут рассчитывать на равноценное жильё (с жилой площадью не менее, чем в старой квартире) или денежную компенсацию.

Как заявила спикер, помимо реновации, Концепция жилищной политики до 2030 года должна предусмотреть ещё два важных направления:

Деурбанизация : Власти хотят зафиксировать сокращение строительства жилья в крупных городах и перенос акцента на города-спутники и сельскую местность. В частности, для городов с населением до 20 тыс. жителей уже увеличен норматив господдержки при строительстве и покупке жилья (до 1968 рублей против 1251 рубля в 2024 году). Также безработным, переезжающим в сельскую местность, пообещали выплачивать сумму, равную девяти бюджетам прожиточного минимума (более 4 тыс. рублей).

: Власти хотят зафиксировать сокращение строительства жилья в крупных городах и перенос акцента на города-спутники и сельскую местность. В частности, для городов с населением до 20 тыс. жителей уже увеличен норматив господдержки при строительстве и покупке жилья (до 1968 рублей против 1251 рубля в 2024 году). Также безработным, переезжающим в сельскую местность, пообещали выплачивать сумму, равную девяти бюджетам прожиточного минимума (более 4 тыс. рублей). Развитие арендного жилья : Уже приняты законодательные решения, позволяющие местным органам власти определять перечень востребованных специалистов в регионах и предоставлять им арендное жилье на льготных условиях (с понижающим коэффициентом).

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