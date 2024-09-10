В Мингорисполкоме назвали улицы, где решили снести частный сектор в 2025 году

Опубликовано: 10.09.2024 09:57 , Обновлено: 10.09.2024

В Мингорисполкоме рассказали, какие участки частного сектора белорусской столицы планируют снести. По словам председателя комитета строительства и инвестиций ведомства Ирины Гонтаревой, "основная доля сноса" придется на участок в границах проспектов Дзержинского и Жукова, улицу Железнодорожную и Разинскую.

“Там осталась ветхая застройка, УКС Запад оформил земельные участки. Будут реализовываться имущественные права, люди переселятся в квартиры, а на этой территории возведут многоэтажные дома”, - рассказала Гонтарева.

По ее словам, в микрорайоне “Лошица-5” уже начали выселять людей из частного сектора. “Эту работу планируем завершить в 2025-м, а с 2026-го хотим приступить к строительству многоквартирных зданий”, - озвучила сроки председатель комитета, передало агентство «Минск-Новости».

Также планируют сносить частный сектор в границах улиц Орловской и Гая. Этим участком занимается Управление капитального строительства Центрального района.

“Если говорить о точечной застройке, то в Заводском, Советском районах где-то выборочно изменится территория, но не так масштабно”, - добавила Гонтарева.

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[info_b]Когда именно планируют сносить частный сектор на указанных улицах, кроме застройки в “Лошица-5”, представитель Мингорисполкома не уточнила.[/info_b]

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Среди прочего группе предстоит «оптимизировать» категории граждан, которые имеют право на получение жилых помещений социального пользования, арендного жилья, государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

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