Эксперт по недвижимости рассказала, когда в Беларуси могут упасть цены на жильё

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.09.2024 18:52 , Обновлено: 04.09.2024

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская рассказала, когда и почему в Беларуси могут значительно упасть цены на жильё. По её мнению, ждать осталось недолго — всего 10-15 лет. А связано это с тем, что в стране сокращается количество "молодых и образованных", которые спустя время и будут бороться за рынок белорусской недвижимости.

Такие выводы специалист сделала, основываясь на инфографике Белстата, в которой отражено количество первокурсников в 2024 году. По словам Натальи Литовской, в 2010-2011 годах в вузах Беларуси училось почти 443 тысячи человек, в 2019-2020 — около 261 тысячи. Что касается этого года, то в высшие учебные заведения страны зачислили всего 232,9 тысяч человек. Кроме того, по мнению эксперта, в стране также сокращается количество детей.

“Какое это имеет отношение к недвижимости? Непосредственное. Молодые и образованные – это через 10-15 лет – потенциальные покупатели и арендаторы. Чем их меньше, тем меньше спрос. Чем меньше спрос – тем ниже цены. “Квартирным” инвесторам, играющим вдолгую, это следует иметь ввиду”, — подчеркнула эксперт по недвижимости.

Что будет с ценами в Минске этой осенью?

После того, как “Беларусбанк” изменил условия выдачи кредита на жильё, у многих жителей страны возникли вопросы. Напомним, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип. Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле и при этом брать льготный кредит на покупку квартиры в Минске, то теперь так сделать нельзя. Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская рассказала, чего ждать от рынка в ближайшее время, и упадут ли цены на жильё.

По её словам, это ещё не «запретительные ставки» и условия для того, чтобы цены на жильё пошли вниз. Наталья Литовская [link href=“https://t.me/Litovskaya_o_zhilje/5197” target=“_blank” rel=“noopener”] отметила [/link], что очередники из регионов в августе ещё будут покупать квартиры, поскольку прошли первый этап одобрения кредита. В этом случае банк, как и обещал, выдаст деньги на оговорённых условиях.

«В сентябре может чуток снизиться спрос. Если ставки по другим ипотечным кредитам повысят, то снизится процентов на 10. Этого не достаточно для заметного снижения цен. Хотя достаточно для их стабилизации», — подчеркнула Литовская.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

Кочанова объявила о «сокращении» строительства жилья в Минске. Для кого сделают исключение?