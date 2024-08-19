Совмин решил урезать нормы нуждаемости в жилье для белорусов. Что известно?

Опубликовано: 19.08.2024 17:13 , Обновлено: 19.08.2024

Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович после совещания президента с руководством Совета Министров 19 августа рассказал о планах изменить систему господдержки при строительстве жилья в стране до конца 2024 года.

“Это будет касаться изменения Жилищного кодекса в отношении норм нуждаемости, категорий нуждающихся и порядка предоставления той или иной государственной поддержки”, - рассказал Пархамович, передало агентство БелТА.

Он пояснил, что “такого обширного перечня [для строительства жилья с господдержкой] уже не будет”. “Господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления”, - отметил глава Минстройархитектуры.

И дополнил, что “особое внимание” - строительству арендного жилья, поддержке многодетных семей, военнослужащих и “других категорий”.

“Хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие”

Ранее Александр Лукашенко приказал больше строить в Беларуси жилья арендного, то есть такого, которое бы давали белорусам на время, а не в личное владение. 9 августа он рассказал о планах по расширению строительства таких квартир для одной категории белорусов. И это не силовики и военные. Речь идет о рабочих предприятий.

Лукашенко рассказал, для кого из белорусов, кроме силовиков, будут строить арендное жилье

Еще 21 июня во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области президент пообещал «серьезно подумать» над тем, как «поддержать промышленников жильем», в том числе бесплатным.

«Хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь», — сказал тогда глава государства.

«Хочешь жилья — иди работай» – Лукашенко пообещал «подумать» над бесплатным арендным жильем для промышленников

Кто может приватизировать арендное жилье?

Согласно законодательству Беларуси, арендное жилье не может быть приватизировано. Исключение действует только для военных и сотрудников МВД.

Это стало возможно после того, как в феврале 2023 года Лукашенко подписал указ «Об арендном жилье для военнослужащих». Согласно документу, такое жилье безвозмездно, то есть бесплатно, передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе.

А если военный отслужил 20 лет, арендное жилье можно приобрести в собственность с оплатой в рассрочку до 15 лет. Если военнослужащий погиб в связи с исполнением служебных обязанностей, члены его семьи могут получить занимаемое ими арендное жилье в собственность на безвозмездной основе, независимо от выслуги лет погибшего.

[info_b]Подробнее с текстом указа можно ознакомиться здесь.[/info_b]