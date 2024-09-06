Головченко создал группу по "оптимизации" очередей на жилье в Беларуси. Что хотят изменить?

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Опубликовано: 06.09.2024 17:33 , Обновлено: 06.09.2024

В Беларуси по распоряжению № 271р премьер-министра Романа Головченко создали временную межведомственную рабочую группу. Ее задача - вносить предложения по "совершенствованию подходов к обеспечению жильем граждан".

Руководить группой будет вице-премьер Анатолий Сивак. Как рассказали на Национальном правовом интернет-портале, рабочей группе поручили выработать предложения по “оптимизации оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также совершенствовании порядка учета таких граждан (по месту жительства и месту работы)”.

Также группе предстоит “оптимизировать” категории граждан, которые имеют право на получение жилых помещений социального пользования, арендного жилья, государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья. Здесь также надо будет “совершенствовать” порядок учета таких граждан.

Вот какие еще задачи поставили рабочей группе:

определить формы господдержки для улучшения жилищных условий различных категорий белорусов, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,

“совершенствовать принципы очередности” улучшения жилищных условий граждан, условий и порядка предоставления жилых помещений социального пользования, арендного жилья, господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья,

определить условия передачи в собственность отдельным категориям белорусов арендного жилья.

Как сказано на Национальном правовом интернет-портале, при необходимости к работе группы могут привлекать руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других организаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и не только.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович после совещания президента с руководством Совета Министров 19 августа рассказал о планах изменить систему господдержки при строительстве жилья в стране до конца 2024 года.

Он пояснил, что «такого обширного перечня [для строительства жилья с господдержкой] уже не будет». «Господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления», — отметил глава Минстройархитектуры.

Совмин решил урезать нормы нуждаемости в жилье для белорусов. Что известно?

«Хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие»

Ранее Александр Лукашенко приказал больше строить в Беларуси жилья арендного, то есть такого, которое бы давали белорусам на время, а не в личное владение. 9 августа он рассказал о планах по расширению строительства таких квартир для одной категории белорусов. И это не силовики и военные. Речь идет о рабочих предприятий.

Лукашенко рассказал, для кого из белорусов, кроме силовиков, будут строить арендное жилье

Еще 21 июня во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области президент пообещал «серьезно подумать» над тем, как «поддержать промышленников жильем», в том числе бесплатным.

«Хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь», — сказал тогда глава государства.

«Хочешь жилья — иди работай» – Лукашенко пообещал «подумать» над бесплатным арендным жильем для промышленников

Кто может приватизировать арендное жилье?

Согласно законодательству Беларуси, арендное жилье не может быть приватизировано. Исключение действует только для военных и сотрудников МВД.

Это стало возможно после того, как в феврале 2023 года Лукашенко подписал указ «Об арендном жилье для военнослужащих». Согласно документу, такое жилье безвозмездно, то есть бесплатно, передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе.

А если военный отслужил 20 лет, арендное жилье можно приобрести в собственность с оплатой в рассрочку до 15 лет. Если военнослужащий погиб в связи с исполнением служебных обязанностей, члены его семьи могут получить занимаемое ими арендное жилье в собственность на безвозмездной основе, независимо от выслуги лет погибшего.

[info_b]Подробнее с текстом указа можно ознакомиться здесь.[/info_b]