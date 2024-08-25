В Италии разрешили продажу домов от 1 евро даже иностранцам. Сколько придется потратить на самом деле?

Опубликовано: 25.08.2024 10:30 , Обновлено: 25.08.2024

В Италии правительственная программа по продаже домов стоимостью в один евро была объявлена, чтобы оживить пустующие поселения в сельской местности. Однако, как оказалось не всю недвижимость можно было купить так дёшево, и каждый дом требовал дополнительных инвестиций.

Первая итальянская программа продажи домов стоимостью один евро была запущена в 2008 году в Салеми, городе на западе Сицилии. В то время в регионе насчитывалось около четырех тысяч старых, разрушающихся домов. Многие владельцы не могли позволить себе расходы на ремонт или налоги, которые им приходилось платить за вторую недвижимость, поэтому они просто передавали ее городу для продажи. А с 2019 года дома стали предлагать по всей Италии.

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Помимо цены за дом, покупатели жилья должны нести дополнительные расходы, такие как регистрационные расходы и сборы агентства недвижимости, которые могли варьироваться от 2 до 5 тысяч евро.

Попробовавшие стать владельцами итальянской недвижимости рассказали, с какими трудностями столкнулись. Так, супружеская пара Тамара и Гэри понесли общие расходы в размере 160 тысяч евро.

“Мы узнали об этой программе из статьи CNN. У нас были некоторые сомнения. Мы задавались вопросом, действительно ли можно купить дом за доллар?” - рассказал Гэри.

Так выглядит дом, который приобрели Гэри и Тамара

Первоначально местные власти итальянского города Самбука выставили на продажу 16 домов за один евро. Большинство из них были проданы за эту сумму, но те, что в лучшем состоянии, ушли на аукцион. Именно они заинтересовали с Тамарой и Гэри. На нем они предложили 5000 евро за дом, но проиграли.

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В конечном итоге, они купили похожий дом, но дороже. Им достался 600-летняя постройка с двумя спальнями и террасой на крыше с видом на город. Вместо одного евро это обошлось им в 19 тысяч. Изначально пара надеялась, что просто освежит его ремонтом.

Но вскоре они поняли, что им придется потратить гораздо больше денег, чем они планировали. “В доме нужна была сантехника. Также необходимо было провести электромонтажные работы”, - рассказал мужчина.

Они отремонтировали протекающую крышу, из-за которой по всему дому образовалась плесень, и перенесли стены, чтобы создать более современное жилое пространство.

Помимо 19 тысяч евро за дом они заплатили 4000 евро комиссии агента по недвижимости. Затем соседний дом с одной спальней был выставлен на продажу за 8000 евро. Они купили и его, и соединили в одну виллу. Расходы росли и в итоге достигли 160 тыс евро. Что, согласитесь, сопоставимо с ценой многих домов в Беларуси.

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