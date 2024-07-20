Сколько зданий можно купить в Беларуси за 40 рублей? В Госкомимущества назвали точную цифру

Опубликовано: 20.07.2024 16:41 , Обновлено: 20.07.2024

Начальник управления по работе с государственным имуществом Госкомимущества Елена Губаревич сообщила 20 июля, что в Беларуси в реестре находится 551 объект государственной недвижимости. Часто такие здания покупают даже физлица, чтобы там жить.

Причем сделать это иногда можно даже без реконструкции. Просто купить и жить, официально переведя в жилой фонд. Но также возможен вариант, когда объект сносится, а уже на его месте строится жилой дом.

На госТВ рассказали, почему у белорусов не получится купить дом за одну базовую. А «озолотиться»?

По словам чиновницы, купить объект недвижимости государственной собственности можно через аукцион. “Их участниками могут быть граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также иностранные инвесторы”, - рассказала представительница Госкомимущества.

Но, по словам Елены Губаревич, только в 66,2% случаев участникам аукциона удается купить продаваемое госимущества за стартовую - одну базовую величину (40 рублей). В остальных случаях цена в результате конкуренции вырастает.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok начали массово публиковать видео с домами за одну базовую величину (в 2024 году — 40 рублей, в 2023 — 37). Что белорусы купили за такие деньги?

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При этом председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района Тамара Укружская 5 февраля в эфире белорусского телевидения рассказала, какие подводные камни таят в себе предложения купить домик в деревне всего за одну базовую величину (а сегодня это 40 рублей), которые регулярно поступают белорусам. В единой базе Государственного комитета по имуществу Беларуси таких предложений сейчас — несколько сотен.

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