Сколько зданий можно купить в Беларуси за 40 рублей? В Госкомимущества назвали точную цифру
Начальник управления по работе с государственным имуществом Госкомимущества Елена Губаревич сообщила 20 июля, что в Беларуси в реестре находится 551 объект государственной недвижимости. Часто такие здания покупают даже физлица, чтобы там жить.
Причем сделать это иногда можно даже без реконструкции. Просто купить и жить, официально переведя в жилой фонд. Но также возможен вариант, когда объект сносится, а уже на его месте строится жилой дом.
На госТВ рассказали, почему у белорусов не получится купить дом за одну базовую. А «озолотиться»?
По словам чиновницы, купить объект недвижимости государственной собственности можно через аукцион. “Их участниками могут быть граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также иностранные инвесторы”, - рассказала представительница Госкомимущества.
Но, по словам Елены Губаревич, только в 66,2% случаев участникам аукциона удается купить продаваемое госимущества за стартовую - одну базовую величину (40 рублей). В остальных случаях цена в результате конкуренции вырастает.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok начали массово публиковать видео с домами за одну базовую величину (в 2024 году — 40 рублей, в 2023 — 37). Что белорусы купили за такие деньги?
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При этом председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района Тамара Укружская 5 февраля в эфире белорусского телевидения рассказала, какие подводные камни таят в себе предложения купить домик в деревне всего за одну базовую величину (а сегодня это 40 рублей), которые регулярно поступают белорусам. В единой базе Государственного комитета по имуществу Беларуси таких предложений сейчас — несколько сотен.
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