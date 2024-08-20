Упадут ли осенью цены на жильё в Минске? Эксперт по недвижимости ответила

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.08.2024 15:27 , Обновлено: 20.08.2024

После того, как "Беларусбанк" изменил условия выдачи кредита на жильё, у многих жителей страны возникли вопросы. Напомним, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип. Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле и при этом брать льготный кредит на покупку квартиры в Минске, то теперь так сделать нельзя. Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская рассказала, чего ждать от рынка в ближайшее время, и упадут ли цены на жильё.

По её словам, это ещё не “запретительные ставки” и условия для того, чтобы цены на жильё пошли вниз. Наталья Литовская отметила, что очередники из регионов в августе ещё будут покупать квартиры, поскольку прошли первый этап одобрения кредита. В этом случае банк, как и обещал, выдаст деньги на оговорённых условиях.

“В сентябре может чуток снизиться спрос. Если ставки по другим ипотечным кредитам повысят, то снизится процентов на 10. Этого не достаточно для заметного снижения цен. Хотя достаточно для их стабилизации”, — подчеркнула Литовская.

Напомним, решение “Беларусбанка” распространяется только на новые заявки. Если банк уже одобрил кредит на квартиру в другом городе, значит его выдадут. Что касается всех остальных, то с 16 августа кредит по льготной ставке в размере 12,5% предоставят тем, кто:

состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшающих жилищные условия в населённом пункте по месту принятия на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий,

состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа, городах районного подчинения и улучшающих жилищные условия в пределах границ соответствующего района.

К слову, ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

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В свою очередь министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал о планах изменить систему господдержки при строительстве жилья в стране до конца 2024 года. По его словам, «такого обширного перечня [для строительства жилья с господдержкой] уже не будет». Министр подчеркнул, что «господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления».

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В то же время, согласно данным Белстата, в июле текущего года в Беларуси построили 2 тысячи квартир, что на 3,6 тысячи меньше, чем в июне. Всего за семь месяцев с начала года в Республике возвели 20,3 тысяч новых квартир, введя в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров.

В Беларуси в июле построили почти в 3 раза меньше квартир, чем в июне