Кочанова объявила о "сокращении" строительства жилья в Минске. Для кого сделают исключение?

Опубликовано: 15.08.2024 15:25 , Обновлено: 15.08.2024

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в четверг, 15 августа, объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

“Мы сокращаем строительство жилья. Нам президент чётко поставил задачу: не более 2 миллионов проживающих в Минске. Для нуждающихся строить нужно, сокращать очереди нужно. Но нельзя стягивать в Минск всех людей. Нам нужно, чтобы люди жили и работали в регионах — в прекрасных городах с хорошей инфраструктурой. Мы на это нацелены”, — подчеркнула во врем заседания Мингорисполкома Наталья Кочанова, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

К слову, в июле 2024 года цена на квадратный метр в Минске выросла сразу на 1,9% и составила 1534 доллара за 1 кв.м. По подсчётам Realt, это новый максимум за 10 лет. Согласно аналитике портала, стоимость выросла почти на все типы квартир. Исключение — четырёхкомнатные: в июле их покупали в среднем на 3,9% дешевле.

Цена на квадратный метр в Минске в июле достигла максимума за 10 лет

Помимо этого, ранее министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович сообщил, что ведомство разработало новый порядок выдачи квартир очередникам. По его словам, белорусам планируют предлагать уже готовое или арендное жильё, а не строящееся.

В Минстройархитектуры предложили выдавать квартиры белорусским очередникам по-другому