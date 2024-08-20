В Беларуси в июле построили почти в 3 раза меньше квартир, чем в июне

Опубликовано: 20.08.2024 10:48 , Обновлено: 20.08.2024

Согласно данным Белстата, в июле текущего года в Беларуси построили 2 тысячи квартир, что на 3,6 тысячи меньше, чем в июне. Всего за семь месяцев с начала года в Республике возвели 20,3 тысяч новых квартир, введя в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров.

За первые месяцы 2024 в стране возвели 3,6 тысячи квартир — по 1,8 в январе и феврале. Самый большой скачок строительства произошёл в марте: тогда количество недвижимости в Беларуси увеличилось сразу на 4,6 тысячи квартир. А вот в апреле и мае темпы снова пошли на спад — по 2 тысячи.

Что касается белорусов, состоящих на учёте нуждающихся, для них в этом году ввели в эксплуатацию 636,7 тыс. квадратных метров. Это 33,4% от общего объёма, сообщили аналитики Белстата. В сельской местности в 2024 году построили 674,5 тысяч “квадратов” — это 35,4% от общего ввода по стране.

[info_b]Больше всего квадратных метров в этом году появилось в Минской области — 528,8 тысяч. Меньше всего жилья возвели на Витебщине — 159,5 тысяч.[/info_b]

К слову, ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

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В свою очередь министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал о планах изменить систему господдержки при строительстве жилья в стране до конца 2024 года. По его словам, «такого обширного перечня [для строительства жилья с господдержкой] уже не будет». Министр подчеркнул, что «господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления».

Совмин решил урезать нормы нуждаемости в жилье для белорусов. Что известно? Помимо этого, “Беларусбанк” изменил условия выдачи кредита на жильё «Ипотека Экспресс». Несмотря на то, что ставка в 12,5% годовых сохранилась, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип. Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле, Скиделе или Житковичах и при этом покупать квартиру в кредит по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя.

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