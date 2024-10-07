Совмин предложил повысить белорусам налог на первую квартиру. Сколько придётся платить за «двушку» в 2025 году?

Опубликовано: 07.10.2024 11:11 , Обновлено: 07.10.2024

Совет министров предложил повысить ставки налога на недвижимость, который с 2022 года в Беларуси обязаны платить все собственники квартир, домов, дачных домиков. Новые ставки указаны в проекте закона о поправках Налогового кодекса, вынесенного на рассмотрение парламента. Посмотрели, сколько придётся платить белорусам за условную "двушку" с 1 января 2025 года, если депутаты одобрят законопроект.

Налог на недвижимость в Беларуси ввели в 2022 году, а с этого года его включили в единый платёж, в который также входит транспортный и земельный налоги. Платить налог приходится не только владельцам дач, загородных домов, но и тем, у кого в собственности есть одна-единственная квартира. В каждом случае сумму налоговые инспекторы рассчитывают индивидуально, исходя из двух факторов:

площади недвижимости,

населённого пункта, где зарегистрирована недвижимость (точнее, стоимости квадратного метра в конкретном населённом пункте)).

Самая высокая расчетная стоимость одного квадратного метра традиционно в столичном Минске - 968 рублей. Её предложили поднять на 5% - до 1020 рублей.

Таким образом, если сегодня за условную двухкомнатную квартиру в 50 квадратов минчанам нужно платить 48,4 рубля, то в случае повышения ставок за 2025 год придётся платить уже 51 рубль .

Налоговая разослала все извещения по единому платежу. Куда обращаться белорусам, которые не получили?

[info_b]Формулу, по которой ведётся расчёт налога, ранее давали в Министерстве по налогам и сборам:

налог на квартиру = площадь квартиры * расчетная стоимость 1 кв.м * 0,1% (ставка налога)[/info_b]

Примерно на 5% предложили поднять и расчетную стоимость квадратного метра в других городах:

в областных центрах - с 806 до 850 рублей,

в крупных городах вроде Барановичей, Бобруйска, Мозыря — с 710 до 748 рублей,

в других населенных пунктах - с 538 до 567 рублей.

Напомним, от этого налога в Беларуси освобождаются следующие категории граждан:

инвалиды 1-й и 2-й группы;

пенсионеры;

недееспособные граждане;

несовершеннолетние;

члены многодетной семьи;

солдаты срочной или альтернативной службы;

участники Великой Отечественной воны или льготники из списка, прописанного в законе «О ветеранах».

Ранее Telegraf.news рассказал, что в проекте закона о поправках в Налогового кодекса Беларуси предусмотрено повышение акцизов на алкогольные напитки, сигареты, моторное масло и газ, который используется в качестве автомобильного топлива.

Совмин предложил повысить акцизы на сигареты, алкоголь, моторное масло и сжиженный газ в 2025 году. На сколько?

Данный законопроект также предусматривает введение нового налога, который придётся платить белорусам, получающим доходы с токенов. Повышение налогов также предусмотрено для тех, кто зарабатывает, сдавая в аренду жилые помещения. Впрочем, для некоторых категорий граждан в законопроекте предусмотрены и некоторые налоговые послабления.

Совмин предложил ввести налог на токены и повысить ставки на арендное жилье. Кому из белорусов пообещали налоговые льготы?