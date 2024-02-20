«Сделки срываются» – Белорусские риэлтеры пожаловались на проблемы из-за новых правил для агентств недвижимости

Опубликовано: 20.02.2024 10:52 , Обновлено: 05.07.2024

Недавние законодательные новшества в риэлтерской сфере внесли некоторую сумятицу в работу агентств недвижимости, написал профильный портал Realt.by. Самое большое обсуждение в риэлтерской сфере вызвала та часть постановления Совмина «О тарифах», в которой сказано о запрете для агентств работать одновременно с продавцом и покупателем квартиры. Как теперь риэлтеры выстраивают свою работу и как хотели бы ее выстраивать? Портал пообщался с представителями риэлтерского сообщества и узнал, что они думают и что предлагают.

[inf]Постановление Совмина «О тарифах на риэлтерские услуги», в частности, установило на них предельные максимальные тарифы. Теперь консультация может стоить не больше трех базовых величин, подбор вариантов сделки – от 20 до 60 базовых в зависимости от объекта недвижимости. Сопровождение риэлтора при оформлении документов, связанных с госрегистрацией недвижимости, может стоить от 5 до 95 базовых.

Согласно новому документу, агентства недвижимости сами смогут устанавливать тарифы на риэлтерские услуги, но их уровень не должен превышать предельных максимальных тарифов.

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Еще из постановления следуют, что услугу оплачивает продавец, не допускается, чтобы одну и ту же услугу оплачивал и продавец, и покупатель.[/inf]

Оказалось, что есть вопросы в плане эффективного взаимодействия между всеми участниками сделки, написали на портале. А некоторые агенты рассказали, что из-за отсутствия внятных механизмов взаимодействия страдают и потребители, и агентства, и бюджет.

«В результате несогласованной работы сделки просто срываются», рассказал представитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович:

«В нынешней ситуации либо агентство, представляющее интересы покупателя, не имеет доступа к правовой информации об объекте (при этом неся всю ответственность за сделку перед клиентом). Либо на покупателя по-прежнему оказывается давление к заключению договора, но уже не с тем агентством, которое он выбирает для защиты своих интересов. Либо покупатель недвижимости и вовсе остается брошенным на произвол судьбы. В результате такой правовой неразберихи и несогласованной работы профессиональных участников рынка сделки просто срываются».

Он подчеркнул, что одна из главных проблем для агентств недвижимости на сегодняшний день − это легальная передача персональных данных лиц, имеющих отношение к продаже или покупке объекта недвижимости друг другу. Именно этот вопрос, по словам Давидовича, нам надо решить в ближайшее время.

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На взгляд представителя АН «Этажи» Александра Масалова, рынку необходимо некое соглашение по примеру Партнерских продаж.

«Мы выступаем за то, чтобы никто из агентств не чинил препятствий друг другу. Чтобы каждый мог получать деньги за оказанные услуги: компания продавца – за услугу, связанную с продавцом, компания покупателя – за услугу, связанную с покупателем. Грамотное взаимодействие между агентствами позволит работать более качественно и быстрее».

И по поводу доступа к правовой информации об объекте, на взгляд Масалова, агентство продавца должно помогать агентству покупателя. При этом действуя в рамках законодательства, с учетом требований по персональным данным: «Для этого нам нужно вырабатывать какую-то понятную систему работы в рамках действующих правил».

«Что касается передачи персональных данных, то мы их решаем через договор с уполномоченным лицом и через письменное согласие правообладателя на передачу данных, – рассказал представитель АН «Уласны дах» Евгений Лепарский. – Но наибольшая проблема в том, что на рынке все еще остаются «бесстрашные» агенты, которые не понимают, что ситуация поменялась и что сейчас надо работать по новому. Вот такие люди продолжают тянуть одеяло на себя, веря в то, что покупатель им обязан заплатить деньги просто по факту. За счет этого они добиваются лишь разрушения сделок».

При этом Лепарский отметил, что большинство участников рынка прекрасно понимают происходящие перемены и соответственно перестраивают свою работу. Именно поэтому все больше и больше агентств в Минске и по всей стране работают по Правилам Партнерских Продаж. То есть, каждый обслуживает своего клиента, и при этом помогает друг другу в сделке. «Именно объединяться и созидать, вместо того, чтобы мешать друг другу, сейчас наиболее важно», – подчеркнул специалист.

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Для модернизации действующих на данный момент Правила Партнерских Продаж подготовлены проекты«Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при совместном оказании риэлтерских услуг» и «Декларации о правовом и коммерческом взаимодействии при организации совместных сделок», которыми предполагается дополнить Правила Партнерских продаж, написал Realt.by. И сообщил, что риэлторы пригласили коллег обсудить содержание этих документов за единым круглым столом, заполнивпредварительно опросник.

Ранее Телеграф писал, что жителям Минска, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, предложили квартиры по весьма привлекательной цене в 2264 рубля (в эквиваленте около 700 долларов). Причем сам дом уже практически достроен — его планируют сдать во втором квартале 2024 года. Однако, некоторых потенциальных новосёлов может оттолкнуть один нюанс — жилье минчанам предложили в другом городе, почти в 30 километрах от столичной кольцевой.

Минчанам предложили квартиры по 700 долларов за метр. Но есть нюанс