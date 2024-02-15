Под Минском выставили на продажу дом из морских контейнеров. Что предложили за $170 тысяч?

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Опубликовано: 15.02.2024 19:26 , Обновлено: 15.02.2024

В Заславле, в 12 км от Минска, предложили к продаже необычный двухэтажный дом – его соорудили из морских контейнеров. Общая площадь дома – 195 м2. Плюс терраса и участок в 14 соток. За все запросили $170 тыс. в эквиваленте. Правда, пообещали хороший торг. Ну и что там внутри?

Выглядит современно, в стиле хай-тек, оценил «начинку» портал Realt.by. Внутри дизайнерский ремонт и стильная мебель. В качестве бонуса – готовое помещение под баню.

На первом этаже – прихожая, санузел, кухня-гостиная с камином и ТВ-зоной. В этой части дома сделаны окна в пол, над рабочей поверхностью кухни – пара небольших оконных проемов. На полах с подогревом – плитка, на стенах – венецианская штукатурка.

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На второй этаж из гостиной ведет лестница с металлическим основанием и деревянными ступенями. Там – три жилые комнаты.

Отапливается дом электрокотлом и теплыми полами. Водоснабжение центральное, с системой очистки питьевой воды. Канализация местная.

[inf]Для строительства такого жилья – к слову, довольно популярного сейчас в мире – обычно используют определенный тип контейнеров – 40-футовый с увеличенной высотой, поэтому после чистовой отделки высота потолков получается не меньше 2,5 метра.[/inf]

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По конструкции дом состоит из двух прямоугольных объемов, поставленных друг на друга под прямым углом, верхняя часть нависает на входной зоной в виде консоли. Сбоку, создавая закрытый двор с террасой, – еще один одноэтажный объем строения. К слову, железную основу заприметить трудно: фасады обшиты деревом.

Ранее Телеграф рассказывал, что Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов о повышении ставок подоходного налога, который обязаны платить физические лица, сдающие жильё или нежилые помещения в долгосрочную аренду другим физлицам. По новым ставкам белорусы обязаны будут платить налоги уже с 1 февраля 2024 года.

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