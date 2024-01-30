«Без слез в квартиру не зайдёшь» - Новые правила приемки жилья для белорусских льготников взорвали TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2024 12:12 , Обновлено: 30.01.2024

Новость об изменении условий передачи в эксплуатацию новостроек в Беларуси всколыхнула социальные сети. Белорусы разделились на два лагеря - тех, кто с воодушевлением воспринял решение правительства строить жильё для льготников только с внутренней отделкой, и тех, кто расценил это как ухудшение условий строительства для самих же льготников.

В числе тех, кто теперь может рассчитывать на квартиру или дом исключительно с чистовой внутренней отделкой - белорусы, которые строят жильё с привлечением льготных кредитов и одноразовых субсидий, в частности, многодетные семьи. По мнению автора одного из видео в TikTok, которая публикует на своей страничке видео с актуальными новостями из Беларуси под ником @newsbqtq45q, эта новация приведёт к тому, что “быть многодетными в Беларуси станет менее выгодно”. Менее чем за сутки видео набрало более 210 тыс. просмотров и почти 700 комментариев.

[link href=“https://www.tiktok.com/@newsbqtq45q?refer=embed” title=“@newsbqtq45q” target=“_blank” rel=“noopener”] @newsbqtq45q [/link] Внесены изменения в правила приемки новостроек [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“новости” target=“_blank” rel=“noopener”] #новости [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F?refer=embed” title=“многодетнаясемья” target=“_blank” rel=“noopener”] #многодетнаясемья [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B?refer=embed” title=“строительствоквартиры” target=“_blank” rel=“noopener”] #строительствоквартиры [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“новостройки” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостройки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82?refer=embed” title=“льготныйкредит” target=“_blank” rel=“noopener”] #льготныйкредит [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“субсидия” target=“_blank” rel=“noopener”] #субсидия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7329522831590804229?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Новости Беларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Новости Беларуси [/link]

И пока одни комментаторы возмущались самой постановкой вопроса о “выгодности” статуса многодетной семьи в Беларуси, другие поделились своим опытом строительства жилья на льготных условиях. Причем зрители разделились фактически на два лагеря: одни утверждали, что строительство жилья с отделкой позволяет семье сразу же въехать в сданное эксплуатацию жильё, а не жить годами в состоянии бесконечного ремонта; другие настаивали на том, что покупать условную “бетонную коробку” и заниматься чистовой отделкой самостоятельно выходит дешевле и лучше с точки зрения качества.

“За такую отделку жалко денег, без слез в квартиру не зайдёшь”, - пожаловалась одна пользовательница соцсети.

“Какая там отделка, в санузлах краска, на которую потом плитку нельзя ложить,а содрать ее много сил и терпения надо… Лучше все с нуля самому сделать”, - поддержал её другой зритель.

Некоторые пользователи соцсети поделились собственным опытом, пожаловавшись, что “после этой отделки, нужно самому переделывать”.

“Мне на отделку не хватало. Теперь, видя отделку других, сколько там косяков и сколько ещё вылезет при усадке дома, даже обрадовалась, что без отделки”, - написала одна женщина.

“Успели построить без отделки слава богу и в отделку вложили 2 тыс. вместо 6 тыс.”, - поделилась своим опытом другая.

Впрочем, много в комментариях было и тех, кто расценивает предложение Совмина как плюс, особенно для многодетных семей, аргументируя это тем, что “ремонт - это дорогое удовольствие”.

“Да с отделкой дороже, но зато ты можешь сразу заехать и жить. А без отделки люди похватали квартиры, а теперь жалеют, потому что дорого нынче делать ремонт”, - отметил один из зрителей.

Другой комментатор назвал решение правительства “очень правильным”, поскольку позволяет тем, “у кого есть деньги”, по желанию улучшить ремонт, а остальным дают возможность вселиться в пригодные для жилья дома.

“Большая масса многодетных не имеют денег на ремонт и годами либо живут на бетонных полах, либо вообще не могут заселиться в квартиры”, - отметил комментатор.

“Дом даёт усадку. Проще купить квартиру с минимальным ремонтом и сразу жить, чем заниматься ремонтом ещё год и жить в грязи”, - обратил внимание на ещё один важный для новосёлов момент другой зритель.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров изменил условия передачи в эксплуатацию новостроек, расширив перечень жилых помещений, которые можно принимать только с внутренней отделкой. В него включили также арендное жилье и жилье, которое белорусы строят с привлечением средств государственной поддержки (льготных кредитов и одноразовых субсидий).

Совмин изменил условия сдачи в эксплуатацию льготного и арендного жилья. Какие дома не примут?