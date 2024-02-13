Минчанам предложили квартиры по 700 долларов за метр. Но есть нюанс

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Опубликовано: 13.02.2024 15:36 , Обновлено: 13.02.2024

Жителям Минска, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, предложили квартиры по весьма привлекательной цене в 2264 рубля (в эквиваленте около 700 долларов). Причем сам дом уже практически достроен - его планируют сдать во втором квартале 2024 года. Однако, некоторых потенциальных новосёлов может оттолкнуть один нюанс - жилье минчанам предложили в другом городе, почти в 30 километрах от столичной кольцевой.

Речь об очередной панельной новостройке в Смолевичах, застройщиком которой выступает УКС Мингорисполкома. Согласно проектной декларации, опубликованной 13 февраля в газете “Минский курьер”, на продажу выставили 6 квартир из 196 (остальные уже распределены среди очередников):

1 двухкомнатная площадью 59 кв.м,

3 трехкомнатные площадью 78−82 кв.м,

2 четырехкомнатные площадью 95 кв.м.

Во всех случаях площадь квартиры указана с учетом балкона, а сами квартиры планируют сдавать с полной чистовой отделкой. Сам дом - типовая “панелька” серии М464-У1. Строительство его начато ещё в декабре 2022 года, сообщил портал Realt.by,

По данным портала, такая двухкомнатная квартира обойдется тем, кто пожелает перебраться в Смолевичи, примерно в следующую сумму:

двухкомнатная - 42 тыс. долларов,

трёхкомнатная — 55 тыс. долларов,

четырехкомнатная — 66 тыс. долларов.

Чтобы претендовать на одну из предложенных квартир, очередникам следует обращаться с заявлением в свою районную администрацию районов с 12 февраля по 12 марта .

Напомним, прошлым летом минским очередникам предложили уехать из столицы ещё дальше - жильё им предложили в 157 километрах от Минска, в районном центре Ляховичи Брестской области.

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