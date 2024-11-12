Риелторы спрогнозировали снижение цен на квартиры в Минске

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.11.2024 21:56 , Обновлено: 12.11.2024

Риелторы зафиксировали тенденцию снижения спроса на квартиры в Минске и спрогнозировали уменьшение цен на них в дальнейшем. По оценкам специалистов, спрос упал из-за изменений условий кредитования и роста курса доллара.

По информации агентства недвижимости “Твоя столица”, в октябре зарегистрировали 1737 сделок купли-продажи квартир. Это немного больше, чем в сентябре.

Таблица: агентство "Твоя столица"

“В первую очередь рынок потерял приличную долю покупателей из регионов, которые брали льготные кредиты на постройку жилья. Напомним, сейчас они могут приобретать недвижимость в кредит в тех городах, где стоят на очереди. Кроме этого, банки подняли ставку”, - пояснил ситуацию заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства Андрей Чернышев.

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По его мнению, покупатели жилья уперлись в потолок своих возможностей. По информации агентства недвижимости, сейчас средняя цена квадратного метра в Минске составляет $ 1560 , а максимальную его стоимость зафиксировали в октябре 2013-го - $1730. Но при этом доллар тогда стоил 0,92 рубля (в переводе на сегодняшние деньги, то есть после деноминации).

Инфографика: агентство "Твоя столица"

“Продавцы верят в лучшее, но реально оценивают ситуацию: приближается конец года, дорожает валюта, поэтому они готовятся делать скидки, чтобы не переходить с продаваемой квартирой в новый год, и тем самым не играть в лотерею”, - рассказал Чернышев.

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При этом, по его словам, часть покупателей не хочет упустить “хорошую возможность”, а другая, наоборот, ждет снижения цен. Представитель агентства подчеркнул, что от роста курса доллара покупатели никогда не получают “никакой выгоды”. “В итоге цена на квартиры снижается максимум на 25% при росте валюты на 100%”, - поделился расчетами он.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси решил сократить объемы льготного кредитования на жилье в октябре-декабре 2024 года. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, ожидается, что количество кредитов на строительство снизится примерно на 115 млн рублей по сравнению с планом, который был изначально.

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