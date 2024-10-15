Совмин сократил объёмы льготных кредитов на строительство жилья в Беларуси. На сколько?

Опубликовано: 15.10.2024 12:57 , Обновлено: 15.10.2024

Совет министров Беларуси решил сократить объёмы льготного кредитования на жильё в октябре-декабре 2024 года. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, ожидается, что количество кредитов на строительство снизится примерно на 115 миллионов рублей по сравнению с планом, который был изначально.

Несмотря на то, что количество льготных кредитов сократят, общий объём жилищного кредитования не изменится. Согласно предыдущему плану финансирования, который Совет министров утвердил ещё в январе 2024 года, общий объём кредитных ресурсов на строительство жилья без учёта затрат на инфраструктуру в текущем году должен был составить 1,518 миллиардов рублей (на льготные — 973,5 миллионов рублей).

Однако в октябре правительство скорректировало план, согласно которому льготные кредитные ресурсы составят уже 858,375 миллионов рублей. Недостающую сумму также выдадут банки, но уже на коммерческих условиях с частичным погашением за счёт субсидий.

[info_b]Всего в 2024 году на финансирование жилищного строительства в Беларуси должно быть направлено более 7,55 миллиардов рублей. Около 1,133 миллиардов из них составят бюджетные ресурсы, свыше 4,2 миллиардов — личные средства белорусов, около 678 миллионов — затраты организаций.[/info_b]

К слову, в августе этого года председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

«Мы сокращаем строительство жилья. Нам президент чётко поставил задачу: не более 2 миллионов проживающих в Минске. Для нуждающихся строить нужно, сокращать очереди нужно. Но нельзя стягивать в Минск всех людей. Нам нужно, чтобы люди жили и работали в регионах — в прекрасных городах с хорошей инфраструктурой. Мы на это нацелены», — подчеркнула во врем заседания Мингорисполкома Наталья Кочанова, [link href=“https://www.sb.by/articles/kochanova-v-minske-budut-stroit-zhile-tolko-dlya-nuzhdayushchikhsya.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета «СБ. Беларусь сегодня».

[info_b]Согласно данным Белстата, в июле 2024 года в Беларуси построили 2 тысячи квартир, что на 3,6 тысячи меньше, чем в июне. Всего за семь месяцев с начала года в Республике возвели 20,3 тысяч новых квартир, введя в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты онлайн-площадки объявлений Kufar проанализировали стоимость цен на недвижимость в Минске и во всех областных городах Беларуси в августе и сентябре текущего года. Изучив данные, они обнаружили сокращение количества продаж в целом, а также рассказали, где на сегодняшний день самые маленькие цены на “квадрат”.

В каком городе, кроме Минска, самое дорогое жильё в Беларуси? Эксперты назвали цены