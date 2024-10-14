От 650 долларов за "квадрат". В Минске госзастройщик предложил квартиры по ценам дешевле областных центров. В чём нюанс?

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Опубликовано: 14.10.2024 16:23 , Обновлено: 14.10.2024

На месте бывшего военного городка в столичном микрорайоне Масюковщина развернулась масштабная стройка. Планируется, что уже в следующем году здесь появятся две многоэтажки, цены на которые оказались ниже, чем в областных центрах, — всего лишь 650 долларов за "квадрат". Заказчиком строительства выступило УКС Фрунзенского района.

На сегодняшний день в Масюковщине идёт строительство двух панельных домов (всего их планируется четыре). Новостройку №1 с переменной этажностью начали возводить в сентябре этого года. Ожидается, что там будет от 5 до 9 этажей, а квадратные метры сдадут сразу с отделкой — обоями, линолеумом и плиткой. Однако претендовать на квартиры могут только очередники по направлениям от администраций районов, передал Интернет-портал Realt. Преимущество будет отдано многодетным семьям.

[info_b]Дольщикам предложили 3 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 42 трёхкомнатные квартиры. Цена за «квадрат» в них составляет 2138 рублей (около 650 долларов). Сдать новостройку планируют в июне 2025 года.[/info_b]

Место строительства будущих домов. Фото: Realt

Второй панельный дом в Масюковщине, который предложили дольщикам, будет 10-этажным. К его строительству приступили в мае, а сдать недвижимость планируют в августе 2025-го. Согласно проекту, в нём будет 4 подъезда на 168 квартир. К слову, здесь госзастройщик предложил квартир в два раза больше: 3 “однушки”, 84 “двушки”, 79 “трёшек” и 2 четёрехкомнатные. Цена за квадратный метр почти такая же — 2118 рублей (около 645 долларов).

Проект застройки. Фото: Realt

Желающим заключить договор нужно обратиться в УКС Фрунзенского района. При себе необходимо иметь паспорт и направление одной из администраций районов Минска. Также нужно быть готовым оплатить в течение 20 рабочих дней 10% от общей стоимости объекта долевого строительства.

Сколько стоит жильё в областных центрах?

Специалисты онлайн-площадки объявлений Kufar проанализировали стоимость цен на недвижимость в Минске и во всех областных городах Беларуси в августе и сентябре текущего года. Изучив данные, они обнаружили сокращение количества продаж в целом, а также рассказали, где на сегодняшний день самые маленькие цены на “квадрат”.

Согласно анализу, традиционно самые дорогие квартиры продаются в Минске. Если говорить о формате, то «двушки» обходятся покупателям дороже всего – в августе «квадрат» стоил 1582 доллара, а в сентябре – 1480. Однокомнатные квартиры остались практически на том же уровне – 1210 и 1209 долларов.

Второй по самым высоким ценам – Брест. В сентябре, согласно данным специалистов Kufar, цена за метр в «однушках» поднялась с 1039 до 1066 долларов (по сравнению с августом текущего года). Дешевле стали только четырёхкомнатные квартиры: с 889 долларов стоимость квадратного метра снизилась до 814.

В каком городе, кроме Минска, самое дорогое жильё в Беларуси? Эксперты назвали цены