"Смотрят не на метры" — Эксперт рассказала, кому из белорусов можно стать в очередь на жильё

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Опубликовано: 05.11.2024 15:01 , Обновлено: 05.11.2024

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская рассказала, кто из белорусов может претендовать на улучшение жилищных условий. По её словам, это зависит не от метража квартиры, а от количества комнат. Данные нормы, напомнила специалист, прописаны в Указе Президента №563 от 16 декабря 2013 года.

Так, в очередь на жильё обязаны поставить пару, у которой родился ребёнок и которая проживает в однокомнатной квартире. Тоже самое касается и матерей-одиночек, живущих в “однушках”. При этом метраж жилья не важен: главную роль в данном случае играет родитель или семья с ребёнком, в распоряжении которых находится именно однокомнатная квартира.

“Если думаете про новостройку и хотите быть в очереди, тоже смело стройте по документам однокомнатную, пусть она хоть 60 кв. м. Смотрят, повторюсь, не на метры, а на количество комнат. А вот семейной паре без детей очередь на основании проживания в “однушке”, к сожалению, не светит”, — подчеркнула Наталья Литовская.

К слову, в августе этого года председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

«Мы сокращаем строительство жилья. Нам президент чётко поставил задачу: не более 2 миллионов проживающих в Минске. Для нуждающихся строить нужно, сокращать очереди нужно. Но нельзя стягивать в Минск всех людей. Нам нужно, чтобы люди жили и работали в регионах — в прекрасных городах с хорошей инфраструктурой. Мы на это нацелены», — подчеркнула во врем заседания Мингорисполкома Наталья Кочанова, [link href=“https://www.sb.by/articles/kochanova-v-minske-budut-stroit-zhile-tolko-dlya-nuzhdayushchikhsya.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета «СБ. Беларусь сегодня».

[info_b]Согласно данным Белстата, в июле 2024 года в Беларуси построили 2 тысячи квартир, что на 3,6 тысячи меньше, чем в июне. Всего за семь месяцев с начала года в Республике возвели 20,3 тысяч новых квартир, введя в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко поручил чиновникам “подталкивать” белорусов к тому, чтобы те строили жильё за пределами городов, и особенно — столицы. По его словам, для этого нуждающимся нужно создать “необходимые условия”, благодаря которым они задумаются и начнут воздвигать будущие стены в деревнях и посёлках.

«Где никогда люди не жили» — Лукашенко призвал чиновников «подталкивать» белорусов строить жильё в «неперспективных деревнях»