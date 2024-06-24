Риелтор назвал три дома в Минске, где ни в коем случае нельзя покупать квартиры. Почему?

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Опубликовано: 24.06.2024 10:36 , Обновлено: 24.06.2024

Опытный белорусский риелтор Анатолий Крынский назвал три жилых дома в Минске, где не стоит покупать квартиры. Специалист объяснил, почему вложения в покупку жилья в этих домах - "впустую выброшенные деньги".

Многоэтажка с “конфузом” в Зелёном Луге

Первым в своеобразном антирейтинге инвестиций Анатолий Крынский, работающий на рынке недвижимости уже более 27 лет, назвал жилую многоэтажку по улице Широкая, 3 в столичном районе Зелёный Луг.

Несмотря на то, что с виду дом не старый, на фасаде даже “есть какие-то следы ремонта”, по словам специалиста, в этой жилой многоэтажке случился “конфуз” ещё на этапе строительства. Крынский объяснил, что десять несущих колонн здания, по сути, состоят не из прочного цемента, а из “песка и арматуры”.

Дом уже пережил одно отселение силами МЧС, когда “буквально на глазах стал рассыпаться”, рассказал риелтор. Последующие попытки укрепить колонны, по его словам, не помогли “обмануть физику”.

При этом дом на сегодняшний день не признан аварийным, поэтому там совершенно свободно продают и покупают квартиры, в том числе потому, что их стоимость, как правило, чуть дешевле средней рыночной.

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“Купив там квартиру, вы точно спустите деньги в унитаз, потому как трещины по стенам, трещины в подъезде никто не отменял”, - пояснил специалист.

Дом с недостроенным паркингом на Берута

Вторым в списке домов, где сам риелтор “никогда бы не купил” жильё, стоит дом на улице Берута 11а. Специалист рассказал, что со стороны двора в этом жилой многоэтажке “всё красиво и прилично” - неплохие подъезды, фасад здания, стоянка для автомобилей. Но с обратной стороны, по его словам, открывается “совершенно другая картины, которой уже 15 лет”: 2 этажа паркинга и административные помещения, которые пристроил застройщик к дому в полузаконченном состоянии. Завершить работы должны были ещё в 2022 году, но, по словам Крынского, “надежды практически никакой” на то, что в скором времени всё будет доведено до толка.

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Впрочем, основная проблема, по словам эксперта, вовсе не в неприглядном внешнем виде здания, а в том, что вся нижняя часть многоэтажки, по сути, годами стоит без отопления, без должного ухода

“Что там происходит - одному богу известно. Скажу даже больше: года через два после сдачи в эксплуатацию подземный паркинг ещё был открыт и мне посчастливилось быть на нижнем уровне этого подземного паркинга. Колонны несущие самого дома и стоящая там вода точно не добавляли оптимизма”, - поделился собственным опытом риелтор.

Два проблемных дома у “Динамо”

На третье место своего антирейтинга Крынский поставил сразу два дома, расположенных по соседству - по улице Белорусская 15 и 17. Несмотря на очень выгодное расположение - рядом с центром города, у стадиона “Динамо”, с прилегающей парковой зоной - и даже на наличие “отличного товарищества собственников, которое следит за домами”, специалист не рекомендовал покупать жилье в этих домах.

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“Если внимательно присмотреться, то на фасаде можно увидеть следы постоянного ремонта: штукатурка отваливается кусками, если знать, где смотреть, то можно увидеть, как вываливаются куски наружных стен”, - рассказал специалист.

Он пояснил, что проблема этих двух домов заключается в том, что их построили из ячеистых ПГС-блоков и оштукатурили с нарушением технологий, в результате чего вода, попадая внутрь, не находит выхода и зимой в морозы просто вырывает с куски штукатурки. и куски самих блоков, из которых построены наружные стены.

Единственным решением проблемы этих двух домов специалист назвал полное снятие штукатурки и монтаж вент-фасада, но заниматься этим после окончания гарантийных сроков застройщик, по его словам, не будет, а для самих жильцов это обернётся огромными затратами.

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