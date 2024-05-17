В Минске обрушился фасад жилой многоэтажки

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Опубликовано: 17.05.2024 07:30 , Обновлено: 17.05.2024

В жилой многоэтажке по улице Громова, 28, в четверг, 16 мая, обрушилась часть фасада. Подробностями происшествия и фотографиями с места ЧП поделились в администрации Московского района столицы.

По словам первого заместителя главы администрации Московского района Сергея Рубанова, от фасада отвалился декоративно-отделочный слой. Несмотря на то, что ЧП произошло в разгар дня, в результате никто не пострадал.

На место ЧП вызвали спасателей, которые огородили место, куда упала часть кирпичной кладки. Им предстоит ещё провести тщательное обследование жилого дома.

Представитель городской администрации подчеркнул, что сама многоэтажка находится в собственности товарищества собственников (ТСЖ), поэтому жильцы самостоятельно занимаются вопросами, связанными с её обслуживанием. Председатель правления ТСЖ уже вызвал специализированную организацию, которая также проведёт независимое обследование фасада жилого дома.

Предварительно, по словам Рубанова, обрушение декоративно-отделочного слоя фасада “не повлекло за собой нарушения в эксплуатации жилого дома”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Комитет госконтроля предложил белорусам сообщить о проблемах, связанных с качеством услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на специальную “горячую” линию, которая будет работать два дня - 17 и 18 мая.

Госконтроль дал белорусам два дня, чтобы пожаловаться на проблемы с ЖКХ. Куда звонить?