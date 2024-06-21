ЖКХ предложило белорусам жильё в Минске и зарплату 3500 рублей. На какие вакансии позвало?

Опубликовано: 21.06.2024 19:17 , Обновлено: 21.06.2024

Государственное объединение "Минское городское жилищное хозяйство" опубликовало 5 вакансий для белорусов, которые находятся в поиске работы. Так, в организации призвали "присоединиться к дружной семье ЖКХ" и откликнуться на одну из приглянувшихся должностей. Интересно, что на "работу мечты" руководство ЖКХ зовёт уже не впервые: эти же вакансии в соцсетях публиковали две недели назад. Неужто никого не заинтересовала зарплата в 1850-3500 рублей и бесплатное жильё, которые предложили работникам?..

В организации ищут специалистов, которым пообещали постоянный тип занятости, официальное трудоустройство, социальный пакет и «стабильную заработную плату». К слову, платить будущим сотрудникам готовы от 1850 рублей с припиской «на руки». Любопытно, что две недели назад за эту работу предлагали на 100 рублей меньше: неужто достойных кандидатов не нашлось?.. Так или иначе, организация продолжает поиски:

главного специалиста отдела капитального ремонта; ****

**** главного специалиста технического отдела;

главного специалиста отдела землеустройства и капитального ремонта дворовой территории;

главного специалиста производственно-технологической комплектации и обслуживания;

главного специалиста технического управления.

Касательно последней вакансии, в организации уточнили, что речь идёт о технадзоре по общестроительным работам. Основное требование — наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр» на общестроительные работы либо возможность его получения.

В свою очередь, на КУП «Спецкоммунавтотранс» по-прежнему ищут водителя грузового автомобиля . Из требований — наличие 5 разряда, из условий — заработная плата от 3500 тысяч белорусских рублей. Кроме того, в ЖКХ заверили, что иногородним гражданам предоставят жильё в Минске “в течение трёх месяцев”. Интересно, а дальше что?

Также на постоянной основе требуются рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений во все районы города Минска. По вопросу трудоустройства нужно обращаться непосредственно в ЖЭУ.

Ранее Telegraf.news писал, что РУП “Белпочта” опубликовала 3 актуальные вакансии, благодаря которым нуждающиеся белорусы могут немного подзаработать. Правда, характер труда временный, поскольку сотрудники нужны в детский лагерь, а он будет работать до конца августа.

1100 рублей за 15 дней. «Белпочта» опубликовала 3 вакансии для подработки в летнем лагере