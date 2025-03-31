Реально ли построить квартиру за 3 месяца? В "А-100 Девелопмент" рассказали, как скорость строительства влияет на качество

Опубликовано: 31.03.2025 11:13 , Обновлено: 01.04.2025

Рынок недвижимости в Беларуси стремительно меняется: новые технологии, тренды и растущие требования покупателей серьезно повлияли на отрасль. Это заставило застройщиков активнее развиваться, чтобы предлагать покупателем более качественный продукт. Однако разобраться в этом многообразии и выбрать квартиру, которая подойдет как для жизни, так и для инвестиций, — задача не из простых.

На какие тренды стоит обратить внимание? Что влияет на стоимость квадрата в Беларуси? Как проверить работу застройщика? Об этом мы поговорили с директором строительной компании «А-100 Девелопмент» Светланой Цвирко.

[info_b]Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В состав ГК входят управляющая компания А-100 Комфорт (эксплуатация и обслуживание зданий), производственное предприятие ООО «Современные бетонные конструкции» (СБК) - завод европейского класса по производству сборного железобетона, А-100 Проект и застройщик А-100 Девелопмент. Он занимается такими проектами как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», «Зеленые горки», «Зеленый Бор» и многими другими.[/info_b]

- Какие тренды в недвижимости, актуальные сейчас и не устареют в будущем, что будет действительно цениться на рынке долгие годы и какая недвижимость будет расти в цене?

В 2025 году продолжается общемировой тренд на “разумную достаточность”: вместо больших площадей, бесполезных квадратных метров люди выбирают функциональные светлые квартиры со свободной планировкой.

Наши застройщики ориентируются не только на базовые потребности, но и на желания человека. Мы спрашиваем, что ему больше захочется делать в квартире: встречаться с друзьями, сформировать полноценный домашний офис, создать творческие пространства для своих детей или другое?

Это и есть основной тренд, который с каждым годом будет влиять на стоимость квадратного метра. Благоустройство, социальная и коммерческая инфраструктура и, наконец, сообщество, которое формируется благодаря этому окружению – все это значительно влияет на стоимость недвижимости.

Светлана Цвирко

- Что, по вашему мнению, является самым большим риском для покупателя квартиры в новостройке с точки зрения будущей ликвидности? К примеру, на первом этаже сделают фастфуд - и запахи будут мешать жителям первого этажа, что сразу отразится на цене недвижимости.

Купить квартиру у недобросовестного застройщика и получить квартиру-долгострой - вот, на мой взгляд, один из самых больших рисков при покупке новостройки. Никому не хочется годами ждать, когда сдадут их дом, ведь речь идет о вложенных средства, о планах и определенных ожиданиях от будущего жилья.

Сложно не разочароваться в застройщике, если ожидания квартиры с видом на умиротворяющий закат и красивый бульвар сталкивается с перспективой наблюдать за жизнью соседей.

На рынке не так много застройщиков и проверить их репутацию, их щепетильность в вопросах следования своим ценностям легко. Есть определенный стандарт порядочности: предупреждать клиентов, что на первом этаже будет точка стрит-ритейла, выносить рестораны на территорию паркингов, чтобы не тревожить жителей посторонними запахами (у нас нет фаст-фуда в жилых домах), планировать размещение объектов малого бизнеса так, чтобы обеспечить жителей необходимым набором услуг, а владельца бизнеса - потоком клиентов.

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Новая Боровая. Фото «А-100 Девелопмент»

- Как покупателю оценить качество строительства и материалов на этапе покупке и на этапе сдачи дома?

Проникнуть на стройку постороннему человеку у нас невозможно, поэтому вряд ли обывателю будет доступно наблюдение за, например, этапом раскрытия котлована.

Да, скорее всего, это и не нужно. Проверкой всех этапов строительства занимается многоступенчатая система контроля. Она регулируется нормативными актами и ведется как со стороны независимого Технадзора, так и со стороны заказчика, включая экспертизу документации и проведение скрытых и видимых работ, сверку внешнего вида и рендеров.

Мы руководствуемся нормативами, которые предписывают, например, как должны быть покрашены стены, как уложена плитка, где должна заканчиваться ее укладка и множество других вопросов.

Если нет подписанных актов от всех контролирующих служб, то, увы, нет и сдачи дома. Для будущего жильца это и есть тот сигнал, что с документацией у здания все в порядке – без них, повторюсь, мы не сдадим дом.

Также многие слышали о приемке квартиры владельцем – ее проводят сами жители или приглашают экспертов: они проверяют ровность всех поверхностей (пол, потолок, стены), отсутствие трещин, то, как уложена плитка, если она предусмотрена, как работают, например, створки окон, нет ли сколов, трещин, царапин, повреждений. Поделюсь, что в 2024 году почти 100% наших домов и квартир передавались будущим жителям без замечаний с первого раза (97,7%).

А на заводе СБК действует своя система контроля, собственное сырье, аттестованная лаборатория, сертификация изделий – контроль на каждом этапе. В 2024 году более 95% продукции завода СБК проходит проверку всех служб качества с первого раза.

В дополнение скажу, что все материалы, которые попадают на стройку, а их более 1000 наименований, имеют всю подтверждающую качество документацию. Без них мы бы просто не смогли ввести дом в эксплуатацию.

- В 2021 году в Китае построили 10-этажный дом всего за 28 часов. Возможно ли достичь такой скорости на нашем рынке? Какие технологии позволяют сделать это без потери качества? И какие преимущества дает покупателям?

В мире все ускоряется, покупателям хочется получить квартиру в самые кратчайшие сроки. То, как к строительству относятся наши китайские коллеги и есть пример рационального и бережного отношения ко времени.

Очевидно, что дом “за 28 часов” собран из модулей, их сделали на заводе и там же добавили все инженерные коммуникации - это колоссальная экономия времени. Современные технологии, грамотное управление процессом производства и строительства позволяют строить быстрее и качественно.

В свою очередь мы придумали ускорить процесс стройки с помощью нового вида панелей префаб монолит. Например, 3-х секционный многоквартирный жилой дом можем собрать всего за 3 месяца. А таунхаусы – всего 1,5-2 месяца.

[info_b]Префаб монолит – запатентованная торговая марка завода «Современные бетонные конструкции» (СБК). Это технология, соединяющая преимущества монолитного и панельного домостроения.[/info_b]

Кроме того, технология позволила реализовать и другие замыслы: разную высоту потолков, свободные планировки, мансардные квартиры, окна в пол и многое другое.

Из плюсов для покупателя - экономия на отделке за счет ровности и гладкости поверхности, а также за счет того, что изделия производятся с уже готовыми закладными под электропроводку. А еще можно отметить высокую шумоизоляцию и теплоизоляцию.

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- Вы один из немногих застройщиков, которые предлагает квартиры с чистовой отделкой. Отсюда вопрос: насколько сильно отделка затягивает сроки строительства?

Скажу как у нас. На самом деле, дома с отделкой сдаются не сильно позже, нежели дома без отделки, так как многие процессы идут параллельно - до 1 месяца.

Для сравнения: в домах без отделки ремонт в квартирах может длиться 2–3 года. Кто-то пилит, сверлит, стучит днем, ночью, в выходные и порой возникает ощущение, что это не закончится примерно никогда. Тот, кто хоть раз жил в новостройке хорошо понимает, о чем я говорю и, думаю, почувствовал, насколько это обременительно.

Чтобы минимизировать такие неудобства, мы дополнительно ввели новую услугу для владельцев: отделка от застройщика в установленные (около 3-х месяцев) сроки. Этого удастся достичь за счет оптимизации многих процессов: нам не нужно искать проверенных специалистов, все работы идут параллельно и на них будет действовать гарантия от нас. Останется заехать и жить.

Ранее Telegraf.news писал, что снижение курса доллара в Беларуси, вопреки ожиданиям, пока не привело к падению цен на недвижимость. Более того, оно даже может их увеличить, отметила эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, кому из белорусов стоит покупать жильё в таких условиях.

Эксперт по недвижимости объяснила, кому из белорусов стоит покупать жильё в условиях «дешёвого доллара»