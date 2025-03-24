Эксперт по недвижимости объяснила, кому из белорусов стоит покупать жильё в условиях «дешёвого доллара»

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.03.2025 20:52 , Обновлено: 24.03.2025

Снижение курса доллара в Беларуси, вопреки ожиданиям, пока не привело к падению цен на недвижимость. Более того, оно даже может их увеличить, отметила эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своём телеграм-канале.

Ранее прогнозировалось, что подорожавшие кредиты приведут к снижению цен на квартиры к лету 2025 года. Однако укрепление белорусского рубля внесло свои коррективы.

Так, белорусские покупатели, имеющие рублёвые сбережения, активно пользуются ситуацией. На вторичном рынке жилья в рублях цены снизились, что позволяет выгодно «докредитоваться».

А вот ситуация на первичном рынке неоднозначная.

Застройщикам, привязывающие цены к доллару/евро, укрепление рубля позволило не снижать цены, а иногда и вовсе «приподнимать» их.

Однако рост цен в валютном эквиваленте несколько охладил интерес покупателей, которые рассматривают покупку недвижимости как инвестицию, к предложениям застройщиков, которые устанавливают цены только в рублях.

Что делать покупателям?

Эксперт отметила, что «дешёвый доллар» — это «подарок» тем, кто накопил валюту.

Если цель — улучшение жилищных условий, то покупать можно и на «высоком», и на «низком» рынке, при наличии средств. По мнению эксперта, покупатели, приобретавшие жилье для себя в периоды высоких цен, впоследствии не слишком беспокоились об их падении.

А вот профессиональные инвесторы «и так в курсе», что покупать недвижимость нужно на «дне», а продавать — на «пике».

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали о прогнозе экспертов относительно курса доллара. Возможно ли, что он будет составлять 3 рубля?

Доллар слегка сдал, юань упал до минимума за 610 дней. Почему не изменился курс евро?