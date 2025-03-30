«Идея революционная» - На стройвыставке в Китае показали, как за «5 минут и без рабочих» «переклеить» стены в квартире

🎥 Видео

Опубликовано: 30.03.2025 17:19 , Обновлено: 30.03.2025

Китайские дизайнеры придумали новый способ, как быстро преобразить стены квартиры или офиса. Для этого не потребуются ни обои с клеем, ни краска, нет необходимости даже нанимать рабочих. Любопытную альтернативу классическим вариантам ремонта продемонстрировали недавно на одной из строительных выставок.

Видео со строительной выставки показала русскоговорящий блогер Кристина Белоносова, которая в настоящее время живёт и работает в Китае. Некоторые зрители сперва даже подумали, что на кадрах - выставка современного искусств, а не инновационных идей в области строительства и ремонта.

Автор ролика наглядно показала, до чего додумались предприимчивые китайцы. Они предложили отказаться от традиционных обоев или краски в пользу необычных стеновых панелей, сделанных в форме сетки с мелкими круглыми отверстиями. Их можно прикрутить прямо к стене саморезами, причём стену не придётся штукатурить - отличный вариант для тех, кто покупает квартиру в черновой отделке.

На саму основу затем крепятся отдельные пластиковые панели, которые представлены в самых разных вариациях - имитирующие покрытие с эффектом кожи, фактурной штукатурки, дерева или плитки. Они фактически просто вставляются одна за одной в пазы основной панели и образуют единый рисунок. Этакая мозаика для взрослых, которая даёт пространство для дизайнерского вдохновения. Делать ремонт с такими панелями - проще простого, отметила автор ролика.

“У час настроение поменялось - просто на эти же панели плитки приделали и всё за полдня поменяли. Не надо никакой клей разводить, стены штукатурить. За 5 минут собрал себе стену и не надо рабочих нанимать”, - рассказала блогер и наглядно продемонстрировала. как выглядит процесс.

В комментариях многих смутило то, что панели сделаны из пластика (хотя подробно на материалах, из которых сделана основа и сменные панели автор ролика не останавливалась). Кто-то посчитал этот пластик вредным, кто-то назвал такие панели “пылесборником”, кто-то - “ЖК для тараканов”, кто-то усомнился в огнестойкости материала.

Однако нашлось среди более 5 тысяч комментариев под видео немало и тех, кто назвал предложение китайских дизайнеров отличным решением, особенно для офисов, административных зданий, кафе.

“В комментариях не знают, к чему придраться. Идея революционная и очень классная”, - высказал своё мнение один из зрителей. Некоторые даже поинтересовались, где можно приобрести подобные панели.

Не обошлось в комментариях из без юмора. Так, одна из зрительниц отметила, что такой вариант точно не подойдёт семьям с любопытными детьми.

“Пока я буду в душе, мои дети сделают капитальный ремонт с этими панелями”, - шутя написала она.

Другая девушка отметила, что этот вариант отделки стен выведет на новый уровень абсурдность некоторых разводов.

“Мужьям, которые при разводе даже лампочки выкручивают, теперь работки добавиться”, - с иронией заметила она.