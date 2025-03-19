Чиновники назвали цену "льготного" квадрата жилья в Беларуси в 2025 году. Почему "фактическая" выше на 500-600 рублей?

Опубликовано: 19.03.2025 14:15 , Обновлено: 19.03.2025

Чиновники исполнительных комитетов и Министерства строительства и архитектуры Беларуси подсчитали, сколько примерно будет стоить квадратный метр жилья с господдержкой в 2025 году. Об этом стало известно 19 марта. Они также рассказали, почему продают "квадрат" дороже его стоимости.

Почему “льготный” квадрат стоит дороже его стоимости?

По словам представителя комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома Александра Капранова, в регионе в 2024 году “льготный” квадратный метр стоил 1646 рублей, а “фактически” за панельные дома просили 1950-2100 рублей, за кирпичные — около 2300-2400 рублей.

В Брестской области разница была еще заметнее: при господдержке цена составляла 1603 рубля, а фактически — 2100-2200 за панельный дом (то есть, выше на 500-600 рублей) и 2400-2500 за кирпичный. Такие цифры назвал Алексей Дробышевский, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.

Он объяснил разницу в “затратами, которые включаются в сводный сметный расчет, но не в цену за «квадрат».

Тем временем, как рассказала представитель столичного горисполкома Татьяна Бухта, в Минске “квадрат” в типовых домах в 2024 году обходился в 2000-3200 рублей, а в индивидуальных проектах — дороже 3000 рублей.

В свою очередь начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская подчеркнула, что все озвученные цены относятся к домам, которые начали строить в прошлом году,

Она сообщила, что по итогам 2024 года “льготная” стоимость “квадрата”, введенного в целом по стране, составила Br1735. Это те дома, которые начинали строить в 2023 году.

Какие цены ждать в 2025 году?

Точные цены на квадратный метр жилья по всей Беларуси в 2025 году чиновники пока не назвали. Однако есть прогноз по одному из регионов.

Например, по словам брестского чиновника Алексея Дробышевского, в 2025 году ожидается, что цена за “квадрат” в панельных домах в регионе приблизится к 2400 рублей, а в кирпичных — к 2700 рублей. То есть, стоимость панельных домов может вырасти на 9-14%, кирпичных — на 8-12,5%.

Также чиновники озвучили, что в первом квартале 2024 года средняя цена квадратного метра жилья с государственной поддержкой, сданного в эксплуатацию, составила 1617 рублей. А по итогу года этот показатель был на уровне 1735 рублей. Таким образом, по данным властей, рост цен составил не более 10%.

Сколько квадратов уже построили в 2025 году?

К слову, по данным Белстата, за январь–февраль этого года в Беларуси построили 4,7 тысячи новых квартир. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 523,6 тысячи квадратных метров.

Из этого объема 131,3 тысячи “квадратов” (25,1% от общего ввода) предназначены для граждан, стоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

74,8 тысячи квадратных метров жилья для этой категории граждан построено с использованием государственной поддержки.

Чуть более половины всего введенного жилья (51,3%) пришлось на сельские населенные пункты — 268,8 тысячи квадратных метров.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство архитектуры и строительства утвердило новые нормативы предельной стоимости квадратного метра при строительстве индивидуальных жилых домов в Беларуси. Как и прежде, максимально допустимая стоимость варьируется, в зависимости от типа дома и основного материала, из которого возводятся стены, но сами цены по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 13%.

Минстройархитектуры подняло нормативную стоимость «квадрата» в индивидуальных жилых домах на 13%