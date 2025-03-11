"Пожалуйста, очнитесь!" - Минчанка пожаловалась на стоимость аренды квартир. "Нормальная" или "заоблачная"?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2025 15:41 , Обновлено: 11.03.2025

Минчанка опубликовала ролик в TikTok, где пожаловалась на стоимость аренды квартиры в столице. Она показала некоторые объявления и высказала недоумение от цен. Мнения комментаторов разделились.

“Я в шоке! А что происходит с рынком съемного жилья в Минске? Я снимаю квартиру два года, она достаточно хорошая, уютная, и за приемлемые деньги. Но мои хозяева решили ее продавать. И я полезла в интернет смотреть, что предлагают, и подыскивать себе какой-то другой вариант”, - начала видео автор.

Она показала скриншоты трех объявлений об аренде квартиры, где предлагали к сдаче однушки, по словам девушки, “довоенного времени” за $295-320. “За что? За квартиру довоенного времени? Чтобы сейчас снять какую-то плюс-минус нормальную квартиру, нужно каждый месяц выкладывать по $400. Пожалуйста, очнитесь!” - призвала минчанка.

Она сказала, что смотрела квартиры и за пределами Минска: “И там цены такие же, как в городе”. Еще автор видео пояснила, что в квартире с родителями в Минске не может жить по “некоторым обстоятельствам”. “Я не знаю, что вообще творится и на что рассчитывают квартиросдатчики”, - добавила она.

Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то поддержал возмущение минчанки, другие его не поняли. “Не будут снимать - цена упадет. Но вы можете купить свою и сдать дешево. Вам же никто не запрещает”, - посоветовал пользователь TikTok.

“Девушка, а что вам мешает купить себе жилье и обставить, как вам хочется?!” - спросила одна комментаторша.

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“Цена нормальная. Я сдавала квартиру сразу после ремонта, ремонт был сделан под себя. После квартирантов пришлось еще раз делать ремонт, и это за год. Я пожалела, что не сдавала ее за 600”, - поделилась опытом другая.

Еще один юзер TikTok высказал альтернативное мнение: “Многие начали путать Минск с Майами, отсюда и заоблачные цены”.

“Сдают в основном те, кто сам эту квартиру не заработал: наследство, бабушка, дедушка оставил. И сдают за такие деньги, чтобы самому можно было не работать”, - считает комментатор.

Кто-то написал, что “самый главный посыл” этого видео в том, что жилье, “в котором никогда не делали ремонт, сдают за 300 баксов”. “А это чья-то целая зарплата, даже если половина, это все равно много”, - поделился мнением пользователь.

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А еще одна комментаторша предложила автору видео поехать в сельскую местность жить: “В чем проблема? На селе некому работать, и жильем обеспечивают. Домики дают. Ждем”.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник службы «одно окно» Калинковичского райисполкома Инна Алехна рассказала, нужно ли белорусам платить за оформление договора аренды. И речь идет не о ежемесячном налоге, а именно о плате за первоначальное заключение договора между владельцем недвижимости и квартирантами.

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