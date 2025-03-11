Можно ли платить по кредиту за квартиру в Минске по цене аренды? Эксперт пояснила

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Опубликовано: 11.03.2025 11:06 , Обновлено: 11.03.2025

Реально ли белорусу приобрести квартиру в столичном регионе так, чтобы ежемесячные выплаты по кредиту были равноценны арендной плате за квартиру за месяц? Насколько реалистичен такой сценарий в нынешних рыночных условиях, пояснила независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская.

Как видно из активных обсуждений в соцсетях, некоторые белорусы рассматривают долгосрочную аренду жилья как “нерациональное вложение денег” и полагают, что гораздо выгоднее приобрести собственное жильё в кредит. По мнению тех, кто придерживается этой стратегии, в этом случае ежемесячные выплаты по кредиту будут равноценны арендной плате, а даже если они и будут её незначительно превышать, такие траты оправданы, ведь платите вы уже не арендодателю за квартиру, с которой вам рано или поздно придётся съехать, а за собственное жильё, которое точно останется за вами.

Однако, по словам Литовской, такая стратегия в нынешних условиях не работает не только в столичном Минске, но даже в условных Мачулищах - пригородном городском посёлке, расположенном в 10 километрах от Минска.

“Даже в Мачулищах это невозможно”, - категорично заявила специалист.

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По её словам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске (имеется ввиду строительство на общих основаниях, без каких-либо льгот от государства) сегодня потребуется порядка 190 тысяч рублей. Чтобы получить кредит на такую сумму, придётся “показать банку зарплату больше 8 тысяч рублей”. В этом случае, по расчётам специалиста, размер ежемесячных платежей по кредиту составят порядка 4000 рублей .

“В общем, снимать и копить - уже выгодней”, - резюмировала Литовская.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале марта Беларусбанк в очередной раз поднял процентные ставки по кредитам на жильё. Предыдущее повышение произошло менее месяца назад, 19 февраля.

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