Должны ли белорусы платить за оформление договора на сдачу квартиры? Юристы ответили

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Опубликовано: 24.02.2025 15:53 , Обновлено: 24.02.2025

Начальник службы «одно окно» Калинковичского райисполкома Инна Алёхна рассказала, нужно ли белорусам платить за оформление договора аренды. Обратим внимание, что речь идёт не о ежемесячном налоге, а именно о плате за первоначальное заключение договора между владельцем недвижимости и квартирантами.

Во-первых, для того, чтобы сдавать жильё на законных основаниях, собственнику нужно в письменной форме составить договор найма жилого помещения в трёх экземплярах. При необходимости бланки можно взять в службе «одно окно», уточнили в Калинковичском райисполкоме.

Чтобы его зарегистрировать, нужно обратиться в “одно окно” с заявлением, паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, тремя экземплярами договора найма (аренды) или дополнительным соглашением к нему, техпаспортом и документом, который подтверждает право собственности на жилое помещение.

“Срок осуществления административной процедуры – 2 дня со дня подачи заявления. Плата не взимается”, — обратила внимание Инна Алёхна.

Напомним, с 1 января в Беларуси выросли налоги для арендодателей. Так, например, за сдачу одной комнаты в Минске придётся заплатить 50 рублей (в 2024 году было 47), а в областных центрах — 46 рублей (раньше — 44). Что касается крупных городов, таких как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Новогрудок, Орша и т.д.), там за сдачу комнаты по договору на сегодняшний день нужно отдать 31 рубль.

Ранее Telegraf.news писал, что нотариус Минской областной нотариальной конторы Ева Бочарова объяснила, вправе ли собственник продать квартиру, на которую составил ранее завещание. В Telegram-канале “Нотариат Беларуси” рассказали, должен ли владелец недвижимости расторгнуть завещание, если решил продать жильё.

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