Арендатор попросил прописать его в съёмном жилье? Адвокат напомнила белорусам о рисках

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Опубликовано: 01.03.2025 11:43 , Обновлено: 01.03.2025

Просьбу знакомых о временной регистрации в съёмной квартире внука-студента, приехавшего из другого города, важно тщательно обдумать собственнику жилья, прежде чем тот даст согласие. Адвокат Наталия Русакович из специализированной юридической консультации г. Минска «Экономика Имущество Инвестиции» посоветовала проявлять осторожность, особенно в случаях, когда речь идет о недостаточно близких знакомых.

Дело в том, что регистрация (даже временная) постороннего человека в квартире может создать для собственника серьёзные проблемы в будущем, рассказало издание aif.by.

По закону собственник может разрешить кому-либо проживать в своей квартире, заключив договор найма. Этот договор является основанием для регистрации человека по месту жительства или пребывания.

Если договор найма закончился, а регистрация постоянная и съёмщик не хочет выписываться добровольно, то выселить его можно только через суд.

Только судебное решение о выселении или о признании человека не имеющим права жить в съёмной квартире станет основанием для снятия его с регистрации. С временной проще: она выдаётся на срок до одного года и может истечь сама по себе.

Но даже если дело не дойдёт до принудительного выселения, регистрация постороннего человека может создать и другие сложности, которые, впрочем, едва ли можно назвать повседневно встречающимися. Например:

Ремонт и перепланировка : Если владелец жилья захочет сделать перепланировку, реконструкцию или даже просто ремонт в квартире, ему потребуется согласие всех зарегистрированных там лиц.

: Если владелец жилья захочет сделать перепланировку, реконструкцию или даже просто ремонт в квартире, ему потребуется согласие всех зарегистрированных там лиц. Продажа или дарение : В этом случае тоже понадобится согласие всех зарегистрированных.

Если же зарегистрированный человек откажется давать согласие на перепланировку, продажу или дарение, решать эти вопросы собственнику придётся опять же через суд.

С другой стороны, если собственник может доверять порядочности съёмщика, то своим согласием он может помочь ему упростить жизнь. Например, с временной регистрацией будет легче отдать ребёнка в ближайший детский сад и школу, а также в ряде случаев проще найти работу и получить медицинскую помощь. Также можно будет участвовать в выборах на ближайшем участке, а не по месту прописки.

Если же регистрация постоянная, то можно оплачивать коммунальные услуги по субсидированным тарифам, если кроме съёмщика на этих метрах никто не прописан. Временная регистрация не даёт такого преимущества в общем случае, только при особых условиях.

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