Появились списки с адресами домов, на которые белорусам планируют выдавать льготные кредиты в 2025 году

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Опубликовано: 28.03.2025 10:58 , Обновлено: 28.03.2025

Министерство архитектуры и строительства установило перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и реконструкция которых в 2025 году будет вестись с привлечением льготных кредитных ресурсов. Именно в таких домах выделяют жильё белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий и имеют право на льготы по Указу президента №13 от 6 января 2012 года.

Перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов, которые планируют прокредитовать на льготных условиях, закреплены в трёх ведомственных постановлениях, которые 28 марта выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Так, из документов следует, что всего в 2025 году в Минске планируется на таких условиях построить 1840 квартир. На строительство и приобретение многоквартирных жилых домов на условиях долевого строительства в Минске планируется привлечь в общей сложности чуть больше 31 млн рублей по льготным кредитам ОАО “АСБ Беларусбанк” для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на льготные кредиты. На строительство и приобретение индивидуальных жилых домов в плане заложено 2,5 млн рублей.

Прописаны в постановлениях и точные адреса домов, которые планируют возводить с господдержкой, по этому стоящие на очереди белорусы могут заранее узнать, где им теоретически могут предложить квартиру или дом. Есть в постановлениях несколько пунктов, скрытых от большинства - в Минске под грифом “для служебного пользования” скрыли три строящихся объекта, в Минском районе - сразу 8 пунктов. Как правило, за ними скрывается информация о жилье, выделяемом военным и госслужащим.

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С точным перечнем адресов и количеством квартир, которые планируется возвести с привлечением льготных кредитных ресурсов, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

в Минске - здесь,

В Минской области - здесь,

в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях - здесь.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, меняющие правила строительства и кредитования жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку. Самое существенное изменение — исключение возможности участия льготников в долевом строительстве многоквартирных домов.

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