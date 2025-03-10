Беларусбанк второй раз за месяц повысил ставки по кредитам на жильё

Опубликовано: 10.03.2025 14:05 , Обновлено: 10.03.2025

Беларусбанк в очередной раз поднял процентные ставки по кредитам на жильё. Об этом сообщается на сайте банка. Предыдущее повышение произошло менее месяца назад, 19 февраля.

Изменения коснулись, в первую очередь, программы «Ипотека Экспресс».

Для тех, кто покупает квартиру на вторичном рынке у физического лица, ставка выросла до 18,18% годовых (ранее было 17,5%).

(ранее было 17,5%). При покупке готовой квартиры у застройщика ставка осталась на уровне 17% .

Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (льготников), ставки также выросли.

При покупке квартиры у физического лица (на вторичном рынке) — до 16% (вместо 14,5%).

При покупке квартиры у застройщиков, ставка выросла с 14,5 до 16% для тех, кто стал в очередь в областном населённом пункте.

Новые ставки, как отмечается, начали действовать 10 марта 2025 года.

Ранее журналисты Telegraf.news подробно рассказывали о прошлом повышении. Что тогда изменилось?

«Беларусбанк» второй раз за 3 месяца поднял ставку по кредиту на жильё. На сколько?