Лукашенко отменил долевое строительство для льготников
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, меняющие правила строительства и кредитования жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку. Самое существенное изменение — исключение возможности участия льготников в долевом строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба политика.
Как следует из сообщения, 6 марта глава государства подписал указы № 95 («О государственной поддержке при жилищном строительстве») и № 94 (новая редакция указа № 215 от 8 мая 2013 года, регулирующего госзаказ на строительство жилья).
Первый, по информации пресс-службы, принят «в целях создания единого нормативного документа» по предоставлению господдержки. В нём объединены все существующие формы такой поддержки.
[info_b]По заявлению пресс-службы, размеры господдержки, категории получателей (как гражданские, так и военные), порядок и условия её предоставления остались прежними.[/info_b]
Указ № 95 предусмотрел три формы господдержки:
- Льготные кредиты (под низкий процент) на строительство частных домов и квартир в блокированных жилых домах, а также на покупку частных домов, готовых квартир в многоквартирных или блокированных домах, построенных по госзаказу (доступно для 21 категории граждан).
- Субсидии (безвозвратная помощь) на строительство или покупку жилья (для 17 категорий).
- Финансовая помощь многодетным и молодым семьям в погашении льготных кредитов при рождении детей.
Пресс-служба уточнила, что отдельные категории граждан могут иметь право на все перечисленные формы господдержки.
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Главное нововведение следующее. Как утверждается в аннотации к указу, льготников «исключат из участия» в долевом строительстве многоквартирных домов.
Льготные кредиты, согласно документу, могут предоставляться только на покупку квартир в домах, построенных по государственному заказу. При этом там же говорится о сохранении возможности льготного кредитования строительства и покупки индивидуальных жилых домов.
Кроме того, субсидии на погашение коммерческих кредитов заменяются льготными кредитами .
Как утверждает пресс-служба, льготные кредиты могут выдаваться на покупку жилья не только в новостройках, построенных по госзаказу, но и на вторичном рынке в населённых пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек.
Согласно указу № 94, возведение жилых домов по госзаказу должно осуществляться без привлечения средств граждан на этапе строительства. Заказчиками должны выступать УКCы и другие государственные организации.
Льготный кредит на строительство дома предоставляется организации-заказчику, а после ввода дома в эксплуатацию и заключения договоров купли-продажи с гражданами задолженность переоформляется на них.
Указ № 94 также предусмотрел возможность строить в одном доме как квартиры по госзаказу, так и квартиры за счёт бюджета (например, для предоставления в качестве арендного и социального жилья).
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Пресс-служба отметила, что, помимо прочего, продажа жилья, построенного по госзаказу, станет доступна всем гражданам , состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, а не только имеющим право на господдержку.
Все изменения должны вступить в силу с 1 июня 2025 года . Строительство жилых домов, начатое до этой даты, будет вестись по старым правилам.
[info_b]Стоит отметить, что на данный момент указ № 95 не опубликован. Журналисты Telegraf.news более детально расскажут о нововведениях сразу же после официального опубликования.[/info_b]
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Беларуси специалисты ведут работу над Концепцией государственной жилищной политики до 2030 года, одним из ключевых направлений которой должна стать реновация жилищного фонда.
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