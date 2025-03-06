Лукашенко отменил долевое строительство для льготников

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Опубликовано: 06.03.2025 18:50 , Обновлено: 06.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, меняющие правила строительства и кредитования жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку. Самое существенное изменение — исключение возможности участия льготников в долевом строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Как следует из сообщения, 6 марта глава государства подписал указы № 95 («О государственной поддержке при жилищном строительстве») и № 94 (новая редакция указа № 215 от 8 мая 2013 года, регулирующего госзаказ на строительство жилья).

Первый, по информации пресс-службы, принят «в целях создания единого нормативного документа» по предоставлению господдержки. В нём объединены все существующие формы такой поддержки.

[info_b]По заявлению пресс-службы, размеры господдержки, категории получателей (как гражданские, так и военные), порядок и условия её предоставления остались прежними.[/info_b]

Указ № 95 предусмотрел три формы господдержки:

Льготные кредиты (под низкий процент) на строительство частных домов и квартир в блокированных жилых домах, а также на покупку частных домов, готовых квартир в многоквартирных или блокированных домах, построенных по госзаказу (доступно для 21 категории граждан).

(под низкий процент) на строительство частных домов и квартир в блокированных жилых домах, а также на покупку частных домов, готовых квартир в многоквартирных или блокированных домах, построенных по госзаказу (доступно для 21 категории граждан). Субсидии (безвозвратная помощь) на строительство или покупку жилья (для 17 категорий).

(безвозвратная помощь) на строительство или покупку жилья (для 17 категорий). Финансовая помощь многодетным и молодым семьям в погашении льготных кредитов при рождении детей.

Пресс-служба уточнила, что отдельные категории граждан могут иметь право на все перечисленные формы господдержки.

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Главное нововведение следующее. Как утверждается в аннотации к указу, льготников «исключат из участия» в долевом строительстве многоквартирных домов.

Льготные кредиты, согласно документу, могут предоставляться только на покупку квартир в домах, построенных по государственному заказу. При этом там же говорится о сохранении возможности льготного кредитования строительства и покупки индивидуальных жилых домов.

Кроме того, субсидии на погашение коммерческих кредитов заменяются льготными кредитами .

Как утверждает пресс-служба, льготные кредиты могут выдаваться на покупку жилья не только в новостройках, построенных по госзаказу, но и на вторичном рынке в населённых пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек.

Согласно указу № 94, возведение жилых домов по госзаказу должно осуществляться без привлечения средств граждан на этапе строительства. Заказчиками должны выступать УКCы и другие государственные организации.

Льготный кредит на строительство дома предоставляется организации-заказчику, а после ввода дома в эксплуатацию и заключения договоров купли-продажи с гражданами задолженность переоформляется на них.

Указ № 94 также предусмотрел возможность строить в одном доме как квартиры по госзаказу, так и квартиры за счёт бюджета (например, для предоставления в качестве арендного и социального жилья).

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Пресс-служба отметила, что, помимо прочего, продажа жилья, построенного по госзаказу, станет доступна всем гражданам , состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, а не только имеющим право на господдержку.

Все изменения должны вступить в силу с 1 июня 2025 года . Строительство жилых домов, начатое до этой даты, будет вестись по старым правилам.

[info_b]Стоит отметить, что на данный момент указ № 95 не опубликован. Журналисты Telegraf.news более детально расскажут о нововведениях сразу же после официального опубликования.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Беларуси специалисты ведут работу над Концепцией государственной жилищной политики до 2030 года, одним из ключевых направлений которой должна стать реновация жилищного фонда.

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