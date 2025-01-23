Покупать или подождать? Давидович объявил «золотую пору» на рынке жилья Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.01.2025 13:00 , Обновлено: 23.01.2025

Специалисты в сфере недвижимости зафиксировали значительные изменения на белорусском рынке в 2024 году: активный спрос на новостройки и «вторичку», рекордное количество кредитов на жильё и стремительный рост цен на квадратные метры. Однако к осени, как отметили риэлтеры, количество сделок начало снижаться. Ждать ли в 2025 году нового скачка или рынок войдёт в фазу стабильности?

[info_b]Основатель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович [link href=“https://realt.by/news/article/42003/” target=“_blank” rel=“noopener”] в интервью realt.by [/link] проанализировал белорусский рынок недвижимости и дал прогнозы по ценам на жилье в 2025 году. [/info_b]

Цены на вторичное жилье: что ожидать?

По словам Давиловича, сейчас для покупателей недвижимости наступает золотая пора. Поэтому откладывать покупку квартиры “для себя” не стоит, однако не стоит и спешить.

Стоимость бюджетного жилья в 2025 году, по его мнению, может колебаться от плюс до минус 1−2%, значительной прибавки в стоимости ожидать не стоит.

Аналогичная ситуация будет сохраняться и в сегменте “комфорт ” - в домах, построенных в 70−90-х годах прошлого века, но удобно расположенных, с современной отделкой, нормальным двором и подъездом после капремонта. Несмотря на прошлогодний рост стоимости таких квартир на 15%, дальнейший рост цен, по словам эксперта, пока не ожидается.

Не предполагается и значительный рост цен на квартиры в современных домах с огороженной дворовой территорией, подземной парковкой и благоустройством. Давидович отметил, что свои возможности для роста этот сегмент «комфорт плюс» исчерпал в 2024, когда цены выросли на 20%. Но и дешевле такие объекты недвижимости не станут точно, предупредил специалист.

А вот элитное жилье - большие квартиры или квартиры в особых локациях, таунхаусы, коттеджи, по словам эксперта, могут подорожать. И именно в этом сегменте, рост цен которого в 2024 году составил всего 4−5%, может возникнуть “отложенный спрос”.

Также, по его словам, сейчас растет количество предложений на рынке ипотеки. При этом, как отметил Давидович, их можно рассматривать “спокойно и без спешки”, не опасаясь поднятия цен или исчезновения объекта недвижимости из продажи.

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Нужно ли инвестировать в жильё в 2025?

По словам эксперта, “2025-й год — не лучший для быстрого заработка на перепродаже жилья”, если говорить о краткосрочных инвестициях.

Несмотря на то, что в 2024 году можно было хорошо заработать, приобретая жилье на этапе строительства с целью его продажи после сдачи дома в эксплуатацию, то в 2025 году такой возможности, по мнению Давидовича, не будет, так как не будет такой разницы цен.

В то же время, покупать недвижимость в целях сохранения сбережений по-прежнему актуально. Если правильно подобрать и сдать квартиру в аренду, по словам Давидовича, можно получить легальный годовой доход в 5-6%, что превышает ставки по банковским депозитам в 2 раза. При этом эксперт отметил, что цены на аренду жилья в Минске в 2024 году выросли на 20%, и рост в этом сегменте превышает рост продаж.

При выборе квартиры для таких долгосрочных инвестиций Давидович рекомендовал обратить внимание на сегменты «комфорт» и «комфорт плюс».

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«Покупать для сдачи в аренду хрущевки или панельные советские девятиэтажки я бы не советовал. «Бюджет» не принесет вам такой доход, как «комфорт» и «комфорт плюс», - отметил он.

При этом эксперт отметил, что даже при росте доллара до 4 рублей, рынок аренды практически не пострадает , в отличие от рынка купли-продажи квартир.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, как белорусский риэлтер и активный пользователь TikTok рассказал, сколько нужно голодать среднестатистическому жителю страны, чтобы построить трёхэтажный коттедж в Минске. Для расчёта он взял лишь две составляющие: саму стоимость элитной недвижимости и официальную среднюю зарплату в Беларуси за октябрь прошлого года.

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