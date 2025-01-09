Сколько белорусам нужно получать, чтобы платить по кредиту на жильё? Эксперт рассказала, какую часть можно "безболезненно" отдавать банкам

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Опубликовано: 09.01.2025 16:32 , Обновлено: 09.01.2025

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская посчитала, сколько должны зарабатывать белорусы, чтобы "безболезненно" отдавать часть денег на оплату жилищного кредита. По её словам, экономисты настоятельно не рекомендуют подписываться на программы, где ежемесячный платёж составляет более 30% дохода.

Эксперт отметила, что, согласно данным Белстата, в ноябре средняя зарплата по Минску составила 2676 рублей после вычета налогов. Таким образом, если человек решил взять кредит на строительство жилья (“Беларусбанк” сейчас кредитует коммерческие новостройки под 16,4% годовых), то ежемесячный платёж составит 800 рублей. Такие расчёты Литовская сделала исходя из рекомендаций экономистов про 30%.

“Платёж в 800 рублей будет по кредиту всего в 55,8 тысячи белорусских рублей. Выходит, «безболезненно» у банка можно одолжить эквивалент менее 16 тысяч долларов… При нынешних ценах на новостройки это смешная сумма”, — подчеркнула специалист по недвижимости.

Она добавила: чтобы не жить впроголодь, отдавая банку всю зарплату, белорусы должны зарабатывать ни много ни мало — 6000 рублей. Тогда 30% от ежемесячного дохода позволят одолжить на строительство квартиры с коммерческим застройщиком около 40 тысяч долларов в эквиваленте. Сам же платёж составит «искомую» треть зарплаты, то есть около 2000 рублей.

К слову, ранее Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Всё началось с вопроса подписчика.

Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске? Эксперт показала реальные расчеты

Также независимый эксперт по недвижимости посчитала, сколько зарплат нужно среднестатистическому белорусу, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Минске. Такая идея специалисту пришла после того, как она увидела похожую статистику в крупнейших городах России.

Эксперт по недвижимости посчитала, сколько нужно «не есть и не пить», чтобы купить «однушку» в Минске