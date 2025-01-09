"Ситуация крайне плачевная" — Риэлтер призвал белорусов не покупать квартиры возле метро. Какие 6 причин назвал?

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Опубликовано: 09.01.2025 13:19 , Обновлено: 09.01.2025

Агент по недвижимости и активный пользователь TikTok призвал белорусов не покупать квартиры возле метро. Казалось бы, плюсы в данной ситуации очевидны. Онако эксперт нашёл целых 6 причин, по которым приобретение такого жилья может принести больше проблем, чем радости и удобства.

Так, первой причиной риэлтер назвал повышенный уровень шума. По его словам, плотное автомобильное движение, большое количество проходящих мимо людей и развлекательные заведения у метро могут негативно сказаться на комфорте новоиспечённых жильцов.

При этом специалист добавил: громкость не всегда приглушается звукоизоляцией дома, поэтому перед покупкой нужно обязательно посетить жилой комплекс и “лично оценить обстановку”. В качестве альтернативы риэлтер предложил рассмотреть жильё на верхних этажах.

Причина номер два — загазованность. Эксперт уверен: экологическая ситуация в местах с интенсивным движением “крайне плачевная”. Однако проблему можно решить, если оборудовать в квартире многоступенчатую систему фильтрации, что, по его словам, будет способствовать “благоприятному микроклимату в помещении”.

Третьей причиной, по которой не стоит покупать недвижимость возле метро, он ожидаемо назвал высокие цены. Эксперт отметил, что стоимость “квадрата” вблизи остановок общественного транспорта завышена: это обусловлено повышенным спросом арендаторов на частные и коммерческие площади.

Очень плотная застройка — четвёртый минус, из-за которого может возникнуть “ощущение сдавленности” на придомовой территории. Пятой причиной, по которой риэлтер не рекомендует приобретать недвижимость возле метро, он назвал “недостаточное количество машино-мест” из-за невозможности строительства подземного паркинга.

В заключение специалист упомянул “нехватку озеленения” и “неблагоприятные экологические условия”, которые не позволяют обустроить около многоэтажек полноценную парковую зону.

Ранее Telegraf.news писал, что этот же агент по недвижимости ранее назвал четыре района в Минске, где, по его мнению, не стоит покупать жильё. По словам эксперта, на своеобразный антирейтинг повлияло отсутствие транспортного сообщения, парковой зоны, внешний вид и… большое количество алкоголиков.

Риэлтер назвал «4 худших района» Минска, где не стоит покупать квартиру. Чем не угодили?